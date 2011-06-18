-KARDEMİR KARABÜKSPOR'A YENİ BAŞKAN KARABÜK (A.A) - 18.06.2011 - Kardemir Karabükspor'un olağan genel kurulunda kulüp başkanlığına Nevzat Şahin seçildi. Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan ve Kardemir Karabükspor'un mevcut başkanı Hikmet Ferudun Tankut'un aday olmadığı kurulda Nevzat Şahin, 286 üyeden 266'sının oyunu alarak kulübün yeni başkanı oldu. Şahin, yaptığı teşekkür konuşmasında, Tankut'un, takıma büyük emek harcayarak başarılı olmasında en büyük pay sahibi olduğunu söyledi. Kendisine oy veren üyelere teşekkür eden Şahin, şöyle dedi: ''İşimiz zor. Bu kadar başarıların arkasından işi devralıp götürmek çok zor. Ama ben, hem eski hem de yeni yöneticilerin desteğini vereceğini ve başaracağımızı biliyorum. Yeni dönemde taraftarımıza da büyük iş düşüyor. Onları iyi ve kötü günde yanlarımızda görmek istiyoruz. İlk hedefimiz, ligde şu andaki konumdan daha üst seviyelere yükselmek. Gece gündüz, başarı elde etmek için sürekli çalışacağız. Allah bizi utandırmasın, çıktığımız yolda güç kuvvet versin.'' Kurulda yeni yönetim, Metin Altan, Ziya Alak, Muharrem Bostancı, Yusuf Gürsoy, Seyit Ahmet Karabacak, Hakan Yılmaz, Abdullah Balaban, İsmail Durak, Müfit Kemal Pehlivanoğlu ve Murat Malkoç'tan oluştu.