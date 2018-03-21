Kardemir Karabükspor Ünal Karaman ile sözleşme imzaladı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARDEMİR Karabükspor, teknik direktör Ünal Karaman ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında düzenlenen törende Ünal Karaman sezon sonuna kadar olan sözleşmeyi imzaladı. Kulüp yöneticilerinin de hazır bulunduğu törende konuşan Başkan Mehmet Aytekin, \"Geldiğimiz noktada takımımızın bir kan değişikliğine ihtiyacı vardı. Bir reaksiyon göstermemize ihtiyacımız vardı. Bunu da Türk futbolunun simge isimlerinden Ünal Karaman hocam ile giderdiğimize inanıyorum. Hedefimiz alabildiğimiz kadar puan alabilmek ve önümüzdeki senenin planlamasını yapmaktı. Ünal hocam bizi kırmadan, hiçbir zorluk çıkarmadan, taşın altına elini koyup bende varım dedi. İnşallah hep birlikte ele ele vererek mevcut durumumuzdan daha iyi yerlere getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz\" dedi.

ÜNAL KARAMAN: \"BİRAZ SIKINTILI BİR DURUM SÖZ KONUSU\"

Ünal Karaman ise Kardemir Karabükspor\'un Türk spor tarihinde hep düzgün duruşuyla ve sözüne sadık bilindiğini ifade ederek, \"Ancak son dönemlerde hem saha içi sonuçlar hem diğer tablolara bakıldığında biraz sıkıntılı bir durum söz konusu. Ortada bir sorun var bu sorun için de bizim amacımız gençliğe hizmet. Takım seçme, zor durumda olma, isim şöyle olacak, böyle olacak tarzında herhangi bir yaptırım ve nazlanma içine girmeden bir hizmet teklif edildi. Bu hizmetin içinde bizde varız. Ortada bir ateş varsa \'burun kardeşim siz yanın\' diyemeyiz. Bizde elbette ki ateşin içerisinde oluruz. Söndürebileceğimiz kadar söndüreceğiz. Güç birliği oluşturacağız\" diye konuştu.

\"SORUNU GÜÇ BİRLİĞİ OLUŞTURUP AŞMA GAYRETİNİ GÖSTERECEĞİZ\"

Takımı şimdiye kadar çalıştıran ve bundan sonra da kulüpte genel menajer olarak görevini sürdürecek olan Levent Açıkgöz ve ekibinin özverili bir şekilde bir şeyleri değiştirmek için çalıştığını aktaran Karaman, şöyle konuştu: \"Ama bazen şartlar sizi farklı noktalara itebilir, bu işin psikolojisi vardır. Biz psikolojinin de galibi gelmeye çalışacağız. Şehrimizin ve basının göstereceği reaksiyonla beraber inşallah kulübümüzü iyi noktaya çekme gayreti içinde olacağız. Evet ortada bir sıkıntı var, zorluk var. Ama inşallah her zorluğun sonunda da bir kolaylık var. Biz kulübün içinde bulunduğu şartları, zorluğu biliyoruz. Bu sorunu güç birliği oluşturup aşma gayretini göstereceğiz\"

LEVENT AÇIKGÖZ: \"TEK AMAÇ ZOR GÜNLERDEN KURTULMAK\"

Genel menajerliğe getirilen Levent Açıkgöz ise Karaman\'a elinden gelen desteği vereceğini, tek amaçlarının Karabükspor\'u zor günlerden kurtarmak olduğunu belirtti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İmza töreni

-Mehmet Aytekin açıklaması

-Ünal Karaman\'ın açıklaması

-Levent Açıkgöz\'ün açıklaması

(FOTOĞRAFLI)