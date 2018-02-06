Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Açıkgöz: ''Beşiktaş maçına hazır bir şekilde çıkacağız''

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)



KARDEMİR Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, hafta sonu deplasmanda Beşiktaş ile çok önemli bir maç oynayacaklarını belirterek, \'\'Moralimiz yerinde. En iyi bir şekilde hazırlanarak, analizimizi de iyi yapıp en hazır şekilde bu maça çıkacağız\'\' dedi.

Spor Toto Süper Lig\'de geçen hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor\'u 1-0 yenerek 11 hafta sonra galip gelen Kardemir Karabükspor\'da moraller yerine geldi. Hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren kırmızı mavililerin bugünkü antrenmanına ameliyat olan Murat Akın katılmadı. Teknik direktör Levent Açıkgöz, 11 hafta sonra 3 puanla tanıştıklarını hatırlatırken şunları söyledi:

\'\'Galip gelmek güzel bir şey. Takıma yansıması çok olumlu oldu. Buna ihtiyacımız vardı. Sonuçta bir maç kazandık. Daha önümüzde oynanmamış 14 maç var. Bu ligin içinde bir şeyleri değiştirebilmek için bir maç değil daha çok maç kazanmamız gerekecek.\'\'

Beşiktaş ile çok önemli bir maç oynayacaklarını vurgulayan Açıkgöz, \'\'Moralimiz yerinde. En iyi bir şekilde hazırlanarak, analizimizi de iyi yapıp en hazır şekilde bu maça çıkacağız. Oradan alacağımız bir moralle de bu ligin içinde dengeleri değiştiren, savaşan bir takım olduğumuzu bütün kamuoyuna göstereceğiz\'\' dedi.

24 kişik bir kadroya sahip olduklarını, Kage\'nin ve Skulason\'un takıma döndüğünü ifade eden Açıkgöz, \'\'Çok pozitif insanlar. Bu da takıma yansıyor. Aldığımız 3 puan ve bu oyuncularımın aramıza dönmesi artı bir moral ve motivasyon kaynağı oldu. Beni hep destekleyen taraftarlarımıza karşılık anlamında takımlarının sahada göstereceği mücadele ve alacağı puanlarla cevap vermek istiyorum. Hep yüz yüze bakacağız. Onların yüzüne daha rahat bakabilmek içinde elimizden geldiğince çalışıyoruz. İnşallah onları mahçup etmeyeceğim\'\' diye konuştu.

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