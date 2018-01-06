Kardemir Karabükspor İsveçli orta saha oyuncusu ile imzaladı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - Süper Lig takımı Kardemir Karabükspor, İsveçli orta saha oyuncusu 24 yaşındaki Adam Stahl ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

isveç 2\'nci Ligi takımlarından Norrby IF takımında forma giyen Adam Stahl, Kardemir Karabükspor\'un Antalya\'da kamp yaptığı otele geldi. Adam Stahl, kulüp Başkanı Ziya Ünsal, yönetim kurulu üyesi Gökalp Büyükbektaş ve futbol şube sorumlusu Bülent Toraman\'ın hazır bulunduğu törende 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Adam Stahl, takımı için elinden geleceğini yapacağını belirterek, \'\'Çok mutluyum. Taraftarlara kendimi göstermek isityorum. Bu işi hep beraber yapacağız\'\'dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İmza töreni

-Adam Stahl\'ın açıklaması

Haber-Kamera-Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)