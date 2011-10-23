-Kardemir Karabükspor evinde yendi KARABÜK (A.A) - 22.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasındaki karşılaşma, ev sahibi takımın 2-0'lık galibiyeti ile tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi takım, yaptığı ataklarla İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında etkili oldu. 53. dakikada konuk ekibin Kardemir Karabükspor ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruştan gelen topa defans oyuncuları müdahale etti. Oluşan karambolden seken ve ağlara yönelen meşin yuvarlağı, kaleci Tomiç çizgiden çıkardı. 67. dakikada Kardemir Karabükspor'da ceza sahası önünde topla buluşan Ali Kuçik, müsait pozisyonda topu auta gönderdi. 71. dakikada ev sahibi takımda sağ kanattan Cernat'ın ceza sahası içerisine kullandığı serbest vuruşta rakip defans oyuncuları araya girip topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi. 82. dakikada sağ kanattan ev sahibi takımdan Ahmet'in ceza sahasına gönderdiği topu, Bilal Kısa düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-0 87. dakikada konuk ekibin ceza sahası önünde oluşturduğu karambolde kaleci Tomiç topun en son sahibi oldu. Karşılaşma, Kardemir Karabükspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.