Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Ergin: "Transfer yasağı gelmemesi için acil 15 milyon TL'ye ihtiyacımız var"

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, (DHA)

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Selçuk Ergin, transfer yasağı gelmemesi için acil olarak 15 milyon TL\'ye ihtiyaçları olduklarını belirterek \'\'Bunu ödediğimiz zaman transfer yasağı gelmeyecek. Şu anda bütün çabamız bu\'\'dedi.

Asbaşkan Selçuk Ergin kulüp binasında basın toplantısı düzenledi. Ergin, \'\'Karabük piyasasına 400 bin TL ödeme yaptık. Vergi ve SSK borçları olarak da 220 bin TL civarında ödeme yaptık. 3-4 gün önce futbolcuların alacaklarının bir kısmı olan 600 bin TL civarında bir ödeme gerçekleştirdik. Bütçemiz kısıtlı olduğu içinde idari personelimize cebimizden 237 bin TL ödedik\'\' dedi.

Kulübe transfer yasağı gelmemesi için acil olarak 15 milyon TL\'ye ihtiyaçları olduklarına dikkat çeken Ergin şöyle devam etti:

\'\'Bunu ödediğimiz zaman transfer yasağı gelmeyecek. Şu anda bütün çabamız bu. Eğer ligden düştüğümüzü farz edersek, tekrar Süper Lig\'e çıkmamız için bu yasağın gelmemesi lazım. Bu paranın aciliyeti çok fazla. Büyüklerimiz ve şehir olarak bütünleşirsek bu parayı bir şekilde toparlayabiliriz. Tek hedefimiz bu.\'\'

Toplantı sonunda bir şirketin genel müdür yardımcısı olan Talha Yüce, kulübe maddi destek amacıyla Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin\'e 10 bin TL değerindeki çeki verdi. Başkan Aytekin, Talha Yüce\'ye teşekkür ederek, \'\'Elimizi taşın altına biz de sokalım dediler. Bunu tüm Karabük\'e duyurmak istedik. Birilerine kıvılcım olsun, ses getirsin diye\'\' diye konuştu.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Selçuk Ergin\'in açıklaması

- Çekin verilmesi

- Mehmet Aytekin ve Talha Yüce\'nin konuşmaları