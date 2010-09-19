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Spor

KARDEMİR KARABÜKSPOR: 3

19 Eylül 2010 23:15

-KARDEMİR KARABÜKSPOR: 3 - GENÇLERBİRLİĞİ: 0 KARABÜK (A.A) - 19.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de oynanan karşılaşmada Kardemir Karabükspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi. 54. dakikada Kerim'in rakip oyuncudan çaldığı topla kaleci Serdar'la karşı karşıya kaldı. Kerim, meşin yuvarlağı Serdar'ın yanından filelerle buluşturmak istedi, ancak top auta çıktı.  65. dakikada Emenike'nin vuruşundan kaleci Serdar'dan dönen topu tamamlayan Hakan Özmert'in sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten geri döndü, Emenike topu Hakan Özmert'in önüne bıraktı. Hakan Özmert'in yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Serdar'ı geçerek ağlarla buluştu: 2-0. 71. dakikada hakem Suat Arslanboğa'nın 58. dakikada oyuna giren Gençlerbirliği'nden Hurşut'a gösterdiği kırmızı kart sonrasında konuk takım 10 kişi kaldı. 83. dakikada Kerim sol çaprazda bulunan Emenike'ye pas verdi. Emenike ise ceza sahası içinden sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleye gönderdi: 3-0. Kardemir Karabükspor, karşılaşmayı 3-0 kazandı. Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu Hakemler: Suat Arslanboğa xxx, Bülent Gökçü xxx, Mustafa İspiroğlu xxx Kardemir Karabükspor: Tomiç xxx, Birol xx, Muhammet xx, Şenol xx (Dk. 46 Engin xx), Cernat xxx (Dk. 78 Ferdi x) , Kerim xxx, Deumi Tchani xxx, Seriç xx, Hakan Özmert xx, Emenike xxx (Dk. 85 Angelov), Hakan Söyler xx Gençlerbirliği: Serdar x, Orhan x, Aykut x, Curri xx, Mahmut xx, Cem x, Harbuzi x (Dk. 12 Oktay x), Jedinak xx (Dk. 70 Serkan x), Smeltz x, Zec xx, Billy Mehmet xx (Dk. 58 Hurşut x)  Goller: Dk. 22 ve 83 Emenike, DK. 65 Hakan Özmert (Kardemir Karabükspor)  Sarı kartlar: Dk. 88 Hakan Özmert (Kardemir Karabükspor), Dk. 26 Cem, Dk. 29 Oktay (Gençlerbirliği)  Kırmızı Kart: Dk. 71 Hurşut (Gençlerbirliği)

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