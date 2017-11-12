Kardemir Karabükspor - Galatasaray: 69-74 (Tekerlekli Sandalye Basketbolu)

Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kardemir Karabükspor\'u 74 - 69 mağlup etti.

Kardemir Karabükspor, Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 4\'üncü haftası karşılaşmasında kendi evinde Galatasaray\'ı ağırladı. Yenişehir Spor Salonu\'nda oynanan karşılaşmayı izleyen Karabük Valisi Kemal Çeber, hakemlere, teknik ekip ve sporculara karanfil vererek başarılar diledi. Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-kırmızılı takım ilk periyodu 21-12 üstün geçti. 2\'nci periyotta ev sahibi ekip dengeyi sağladı ancak sarı kırmızılı takım farkın daha daha fazla kapanmasına izin vermedi ve bu periyodu da 37-33 önde tamamladı.

Karşılaşmanın üçüncü periyodu ise karşılıklı basketlerle geçerken, ev sahibi ekip Ferda\'nın pota altından bulduğu basketle skoru 41-41 yaparak beraberliği yakaladı. Ancak sarı-kırmızılı takım son periyoda 53-49 üstün girdi. Galatasaray sahadan 74-69 galip ayrıldı.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Karabük Valisi sporculara karanfil vererken

-Maçtan detay görüntü

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK, (DHA)