-KARDEMİR KARABÜKSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR KARABÜK (A.A) - 29.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de oynanan Kardemir Karabükspor-Beşiktaş maçında, siyah-beyazlı ekibin 18 kişilik kadrosuna yabancı kontenjanı nedeniyle Ferrari alınmazken, sakatlıktan kurtulan İbrahim Toraman takıma dahil edildi. Kafilede ayrıca, sakatlıkları süren Hakan Arıkan ve Rıdvan Şimşek'in yanı sıra izinli olan yeni transfer Aurelio ile Erhan Güven, Uğur İnceman ve Yusuf Şimşek de yer almıyor. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'ndaki karşılaşmada Beşiktaşlı taraftarlara ayrılan kale arkası tribünü ve Kardemir Karabükspor taraftarlarının doldurduğu diğer kale arkası ile kapalı tribünler tamamen doldu. Maraton tribünü ise inşaat nedeniyle kapalı bulunuyor. Siyah-beyazlı taraftara göre daha çok sayıda olan Kardemir Karabüksporlu taraftarlar, takımlarına destek veriyor. Karşılaşma öncesi hayatını kaybeden Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Polat için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. -KARDEMİR KARABÜKSPOR TAM KADRO- Kardemir Karabükspor, geçen sezon çekirdek kadrosunun yanına yaptığı transferlerle sahaya çıktı. Kırmızı-mavili ekipte kaleci Tomiç, Florin, Armand Tchani, Seriç, Cosmo Do Silva, Angelov gibi hem Avrupa hem de Süper Lig'de top koşturmuş tecrübeli isimlerin yanı sıra Fatih Ceylan, Hakan Özmert, Mehmet Çoğum ve Fatih Öztürk gibi başarılı futbolcular da yer alıyor. Bank Asya 1. Lig'de gol kralı olan Yasin Avcı ve onu bir gol eksiğiyle takip eden Emmanuel Emenike'de Beşiktaş karşısında kadroda yer alan isimlerden. -KARDEMİR KARABÜKSPOR 11 YIL SONRA YENİDEN SÜPER LİG'DE- En son 1998-99 sezonu Süper Lig'inde yer alan Kardemir Karabükspor lig tarihinde Beşiktaş ile 7. kez karşı karşıya geliyor. Ligde 11 yıl sonra karşılaşan Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor arasında oynanan maçlarda Beşiktaş 6 maçtan 4'ünde galibiyet elde etti. Kardemir Karabükspor 1 maç kazanırken, bir karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 6 maçta attığı 14 gole, Kardemir Karabükspor 5 golle yanıt verebildi.