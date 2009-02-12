Kardelen'in katilini kayınpederi yakalattı

Bir ay kadar önce Almanya’da tecavüz edilerek öldürülen 8 yaşındaki küçük Kardelen’in katil şüphelisi Ali Kur’u, polislerden önce kayınpederi buldu.



Talihsiz küçüğün ailesine, "Onu bulmadan buraya dönmeyeceğim" diye şeref sözü veren kayınpeder Kadir Ayaz, 20 kişilik ekiple Türkiye’de bir dedektif gibi damadının izini sürdü ve memleketi Aydın’ın Didim İlçesi’nde temas kurdu. "Buluşalım ama tek gel" dediği kayınpederi Ayaz’ı üç yakınıyla gören Kur, kaçıp İlçe Emniyet’ine teslim oldu.



ALMANYA’nın Paderborn Kenti’nde, 12 Ocak’ta evlerinin önünden kaçırılıp tecavüz edildikten sonra boğularak öldürülen 8 yaşındaki Kardelen Kıraç’ın katil şüphelisi 29 yaşındaki Ali Kur, Aydın’ın Didim İlçesi’nde yakalandı. Minik Kardelen’i öldürdüğü iddiasıyla aranan Ali Kur’un, olayın ortaya çıkacağını anlayıp Almanya’yı terkettikten sonra anne ve babasının yaşadığı Aydın’a geldiği saptandı.



’Namus meselesi’



Bunun üzerine Ali Kur’un Almanya’da yaşayan ve kendisi de 4 çocuk sahibi kayınpederi 49 yaşındaki Kadir Ayaz, minik Kardelen’in ailesine katil şüphelisi damadını bulup adalete teslim edeceğini söyleyerek Türkiye’ye geldi. Türkiye ve Aydın’da, 20 kişi ile birlikte dedektif gibi günlerce iz süren Ayaz, damadı Ali Kur’u polisten önce buldu. Kızı 24 yaşındaki Zehra ile 5 yıldır evli olan damadının yakalanmasını gurur ve namus meselesini yaptığını belirten Kadir Ayaz, Ali Kur’u nasıl bulduğunun ve polise teslim olmak zorunda bıraktığının hikayesini şöyle anlattı:



’Damadım psikopat’



"Damadım Ali, küçük Kardelen’in cinayet şüphelisi çıkınca, küçük kızın ailesine giderek söz verdim. Damadımı adalete teslim edeceğime ve bulmadan Almanya’ya dönmeyeceğime şerefim üzerine yemin ettim. Ailesi aracılığıyla, damadımla iletişim kurdum. Psikopat bir yapıya sahip olduğu için bana ’Sen tek gel, seninle tek görüşeceğim’ dedi. Ben de bana zarar vereceğini bildiğim için yanımda üç kişi ile Didim Atatürk Bulvarı’ndaki buluşma noktasına gittim. Dün (salı) saat 23.00 sıralarında bir otomobil ile buluşma noktasına gelen damadım Ali Kur, bizi görünce otomobili durdurmadan kaçtı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne girdi ve teslim oldu. Kızım Zehra da döner dönmez boşanma davası açtı."



Mahkemede tutuklandı



Önceki gece kayınpederi ile buluşmak için geldiği Didim’de yakalanan Ali Kur, saat 23.00’te girdiği Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde saatlerce ifade verdi. Kur, dün saat 14.00 sıralarında da polisin kan davası endişesiyle, geniş güvenlik önlemleri altında çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Üzerinde siyah bir ceket bulunan ve hayli soğukkanlı şekilde adliye merdivenlerini çıkan Ali Kur’un bileklerinin arkadan kelepçeli olduğu görüldü. Aydın Valisi Mustafa Malay ise şüpheli Ali Kur’un polisin yaptığı yol kontrolünde yakalandığı açıklamasını yaptı. Şüphelinin Alman makamları ile yapılacak görüşmelerin ardından Türkiye’de yargılanıp yargılanmayacağına karar verileceği belirtildi.



Soğukkanlı tavırlar



Tutuklanan Ali Kur, adliyeden çıkarılışı sırasında basın mensuplarına, "Arkadaşlar böyle bir olay yok. Her şey ortaya çıkacak, mutlaka çıkacak" dedi. Polis otosuna bindirilen Ali Kur’un soğukkanlı, kendinden emin ve adliye bahçesinin dışını gözleyen tavırları dikkat çekti. Ali Kur, Söke Cezaevi’ne gönderilirken, kayınpederi Kadir Ayaz ve arkadaşları duruşma sonucunu beklemeden adliyeden ayrıldı.



Almanya yas tutmuştu



Korkunç ölümü sonrası Paderborn’da evinin önü Türk ve Alman vatandaşlarınca mum, çiçekler ve bir oyuncak ayı ile donatılan küçük Kardelen’in katil şüphelisi Ali Kur’u, kayınpederi Kadir Ayaz buldu. Ayaz’ın, Didim’de üç yakınıyla karşısına çıktığı Ali Kur, otomobiliyle kaçarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim oldu. Kur, mahkemede tutuklandı.