-KARDELEN ELİF'E ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ İZMİR (A.A) - 23.11.2010 - İstanbul Halkalı'da askeri servis aracına yapılan terör saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Çağlar Bölük'ün ismi, memleketi İzmir'de bir okula verilecek. Şehidin kamuoyunda ''Kardelen Elif'' olarak tanınan öğretmen eşi Elif Bölük, okula eşinin isminin verilecek olmasının ''hayatının en güzel Öğretmenler Günü hediyesi olduğunu'' söyledi. Şehit eşinin memleketi Tire'de sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Kardelen Elif'i, eşinin babası Salih, annesi Kezban ve 2 yaşındaki kızları Eylül ile yaşadığı evinde ziyaret eden İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Rağip Üye, genç öğretmenin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Kardelen Elif'le bir süre sohbet eden Üye, ''Şehidimizin isminin bir okula verilmesiyle ilgili karar aldık. Hem şehitlerimizin, hem de öğretmenlerimizin değerinin bilincindeyiz'' dedi. -''KIZIMIZ EYLÜL İÇİN SEVİNDİM''- Öğretmen Elif Bölük, yaptığı açıklamada, şehit eşinin isminin bir okula verilecek olmasının kendisini gururlandırdığını ifade etti. Mesleğini çok sevdiğini vurgulayan Elif öğretmen, ''2007'de eşim bir göreve gitmişti. 8 gün boyunca görüşememiştik. O yıl Öğretmenler Günü'nde evde oturup ağlıyordum bu duruma. Eşim aradı, 8 gün sonra sesini duymuş, çok mutlu olmuştum. Şimdi eşimini isminin okula verileceğini öğrendim. Bu, hayatımın en güzel Öğretmenler Günü hediyesi oldu. Kızımız Eylül için çok sevindim. Büyüyüp babası için üzüldüğünde, babasının adını okulda görecek ve gururlanacak, belki acısını unutacak'' diye konuştu. -''O OKULDA GÖREVLENDİRİLMEYİ İSTEYECEĞİM''- Eşinin de kendisi gibi mesleğini çok sevdiğini kaydeden Elif Öğretmen, ''vatanı ve bayrağı çok sevdiklerini, eşinin vatan için silahlı tarafta, kendisinin de eğitim tarafında çalıştığını'' söyledi. Kardelen Elif, şehit eşinin eğitime çok önem verdiğini de belirterek, şöyle konuştu: ''Eşim (Bu ülkede bir şey değiştirmek istiyorsan çocuklardan başlayacaksın) derdi. Hep bir okul yaptırma hayali kurardı. 'Zengin olursam okul yaptıracağım' diyordu. Mardin'de görev yaptığı dönemde bu hayalini anlatırdı. O kadar yürekten istemiş ki, şehit olduktan sonra hayali gerçekleşiyor. O okulda çalışmayı çok isterim. Hangi okula ismi verilirse, o okula görevlendirilmeyi talep edeceğim.'' Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından yürütülen Kardelenler Projesi kapsamında burslu eğitim gören Elif Bölük, aldığı burslar sayesinde öğretmen olduğunu hatırlatarak, ''Okuyamasaydım şu anda köyümde, dağda kardelen topluyor olurdum. Okuduğum ve öğretmen olduğum için mutluyum. Öğretmen olmak için doğduğuma inanıyorum'' dedi. Şehit Bölük'ün babası Salih Bölük de oğullarının isminin bir okula verilmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.