Kardashian 'Obama iki yüzlü'



T24 - ABD Başkanı Barack Obama'nın kızlarına Kardashian kardeşlerin şovunu izleme yasağı koyduğunu söyleyen first lady Michelle Obama'ya karşı tepki gecikmedi.



National Enquirer dergisine göre, Kardashian kardeşler yakın çevrelerine Michelle Obama’nın “iki yüzlü” olduğunu söylüyor. Dergiye göre Kardashian kardeşler, first lady’nin her fırsatta seyahatlare çıktığını ve kendi ışıltılı yaşamlarına taptığını düşünüyor. Kardashian ailesinin günlük yaşamını anlatan reality şov ABD’nin en çok izlenen televizyon programları arasında yer alıyor.