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Kardan asker ile Afrin selamı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Yunus Soylu (39) asker selamı veren kardan adam yapıp, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na katılan güvenlik güçlerine selam gönde

26 Ocak 2018 20:18

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de Yunus Soylu (39) asker selamı veren kardan adam yapıp, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye\'nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan güvenlik güçlerine selam gönderdi.
Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi’nde oturan Yunus Soylu oğlu ile birlikte kardan asker yaptı. Asker selamı veren ve üzerinde Türk bayrağı, boynuna bandana, başına da asker kepi takan Soylu, TSK\'nın Afrin\'e düzenlediği harekata katılan güvenlik güçlerine selam gönderdi.

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