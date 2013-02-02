Kardan Adam Şenliği'nde 8 yaralı!

Rize'nin Ayder Yaylası'nda başlayan Kardan Adam Şenlikleri'nde yaralanmaları önlemek için kardan yapılan bariyerlere çarpan 8 kişi yaralandı.

Rize'nin Ayder Yaylası'nda başlayan Kardan Adam Şenlikleri'nde kar üzerinde horon tepildi, otomobil şambrelleri, rafting botları ve çeşitli malzemelerle kayanlar renkli görüntüler oluşturdu. Ancak şenlikte kayarken kardan yapılan bariyere çarpan ve takla atan 8 kişi yaralandı.

Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Çamlıhemşin Doğa Sporları Kulübü (ÇADOKS) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Kardan Adam Şenlikleri', bin 200 rakımlı Ayder Yaylası'nda yapıldı. Şenliğe katılan yaklaşık 2 bin kişi kar yağışı altında horon tepti, doğa yürüyüşü yaptı. Şenlik alanında otomobil şambrelleri, rafting botları, poşet ve kızaklarla kayak yapanlar renkli görüntüler oluşturdu. Ancak, geçen yıllarda kayak yapanların pistin dışına çıkması nedeniyle yaşanan yaralanmaların önüne geçmek için bu yıl kar kullanılarak yapılan bariyerler kazalara neden oldu. Dik yamaçtan hızla kayarak gelenler kar bariyere çarparak takla attı. Hızını alamayan bazı kayakçılar ise seyircilerin arasına daldı, kazalar yaşandı. Yaralanan 8 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ayder'i Davos'a değişmem!

Bu arada, Çamlıhemşin’in Bağımsız Belediye Başkanı İdris Lütfü Melek’in davetlisi olarak şenliklere katılan Şişli Bağımsız Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, 'Çare Sarıgül' tezahüratları ile karşılandı. Vatandaşlara hitap eden ve Ayder'in güzelliğine değinen Sarıgül, "Başkalarına göre Davos önemli. Televizyonlara bakarsanız Davos aşağı, Davos yukarı. Bana beş yüz tane Davos verseniz bir tane Ayder’e değişirsem Allah belamı versin" dedi.