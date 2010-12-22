-''KARDAK''TA ÇİPURA İHLALİ ANKARA (A.A) - 22.12.2010 - Yunan balıkçı tekneleri bu ay içinde Türk karasularını 12 defa ihlal etti. Türk balıkçılar Yunan meslektaşlarının ihlallerini ''çipuraların artmasına'' bağladı. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden derlenen bilgiye göre, Yunan balıkçı tekneleri 21 Aralık'a kadar Türkiye karasularını 12 defa ihlal etti. 3 Aralık'ta 4 balıkçı teknesi 08.58-11.50 saatlerinde, 5 Aralık'ta 4 balıkçı teknesi 05.55-10.55 saatlerinde, 7 Aralık'ta 5 balıkçı teknesi 08.05-16.20 saatlerinde, 8 Aralık'ta yine 5 balıkçı teknesi 05.50-11.20 saatlerinde 9 Aralık'ta 4 balıkçı teknesi 06.45-11.53 saatlerinde Türk kara sularına girdi. İhlallere 14 Aralık'ta 14 balıkçı teknesince 06.45-17.45 saatlerinde, 15 Aralık'ta 14 balıkçı teknesince 06.45-18.20 saatlerinde, 16 Aralık'ta 4 balıkçı teknesince 06.05-12.05 saatlerinde, 17 Aralık'ta 8 balıkçı teknesince 09.20-19.10 saatlerinde, 18 Aralık 5 balıkçı teknesince 05.28-17.28 saatlerinde, 19 Aralıkta yine 5 balıkçı teknesince 06.25-17.15 saatlerinde, 20 Aralık'ta ise 2 balıkçı teknesince 05.50-16.40 saatlerinde devam edildi. Balıkçı teknelerinin yanı sıra Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları da Aralık ayında toplam 10 kez Türk kara sularını ihlal etti. Kardak kayalıkları civarındaki ihlaller Dışişleri Bakanlığına bildirildi. -ÇİPURALARIN YUMURTLAMA BÖLGESİ- Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği Başkanı Mehmet Aksoy, Yunan balıkçılarca yapılan ihlallerin her yılın Aralık ve Ocak aylarında arttığını söyledi. Bu tarihlerde Ege Denizi'nin Yunanistan tarafından Türkiye tarafına çipura akınının olduğunu belirten Aksoy, ''Bu çipuralar genellikle Kardak kayalıklarının olduğu bölgede yumurtalarını bırakıyor. Bu balıkları takip eden Yunan balıkçıları da onların peşinden kara sularımıza giriyor'' dedi. Balıkçılara Yunanistan'a ait sahil güvenlik botlarının da zaman zaman eşlik ettiğini anlatan Aksoy, şöyle konuştu: ''Yunan balıkçılar bizim sularımızda avlanmaya kalkıyor. Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları da o bölgede avlanan Türk balıkçılara sıkıntı yaşatıyor. Onları taciz ederek bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor. Bizim balıkçılarımız da bu nedenle kendi karasularımızda geri çekilmek zorunda kalıyor. Benim teknem de zaman zaman orada avlanıyor. Önceki yıl o bölgede 15 günde 40 ton çipura avladık. Avlanmak için çok ideal bir yer, ancak bizim balıkçılarımız Yunan sahil güvenlik ekiplerinden çekiniyor.''