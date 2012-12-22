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Yaşam

Kardaki ayak izleri yakalattı

Erzurum'da polise yakalanmamak için çoraplarını çıkartarak kaçmaya çalışan hırsız, ayak izlerinden tespit edildi

22 Aralık 2012 16:15

Erzurum'da bir hırsızlık zanlısı, polise yakalanmamak için çoraplarını çıkararak kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 5 kilometre kaçan zanlı, ayak izinden tespit edilerek yakalandı.

Yukarı Sanayi Mahallesi'nde bir ikametten hırsızlık olayı ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine gitti.

Ev sahibi F.O ile görüşen polis ekipleri, zanlının peşine düştü. Ekipler, yaklaşık 5 kilometre kar üzerindeki ayak izlerini takip etti.

Karda bıraktığı ayakkabı izlerinin takip edildiğini anlayan şüpheli, lastik ayakkabılarını çıkararak kar üzerinde çorapla koşmaya başladı.

Zanlının daha önce geceleri evlere girerek, pantolon ceplerindeki nakit para, cep telefonu ve değerli eşyaları çalan H.A (33) isimli şahıs olabileceği değerlendiren ekipler, Aziziye Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Kapıyı kırarak içeriye giren polis ekipleri, zanlıyı vitrinin arkasında saklanırken yakaladı.

Hakkında dört ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen ve hakkında kesinleşmiş 2 yıl 10 ay hapis cezası bulunan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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