T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kardak'a 1 mil mesafedeki Çavuş Adası'nda askeri inşaat başladı

3 haftada tamamlanması beklenen inşaat, dün başladı

16 Şubat 2018 14:42

Kardak kayalıklarında gerginliğin artması üzerine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Kardak'a 1 mil uzaklıktaki Çavuş Adası'na, iskele ve gözetleme kulesi yapılmaya başlandı.

Bodrum'un Gümüşlük mahallesi ile Kardak kayalıkları arasında bulunan, üstünde 350 yıllık Osmanlı Feneri ile gözetleme kulesinin yer aldığı, 300 metre uzunluğunda ve 70 metre genişliğindeki Çavuş Adası'na, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca yeni gözetleme kulesi, iskele ve askerlerin barınacağı konut yapılmasına karar verildi. 3 haftada tamamlanması beklenen inşaat, dün başladı.

 

ETİKETLER

Kardakgözetleme kulesiçavuş adasıege deniziYunanistanTürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24