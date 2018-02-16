Kardak'a 1 mil mesafedeki Çavuş Adası'nda askeri inşaat başladı

Kardak kayalıklarında gerginliğin artması üzerine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Kardak'a 1 mil uzaklıktaki Çavuş Adası'na, iskele ve gözetleme kulesi yapılmaya başlandı.

Bodrum'un Gümüşlük mahallesi ile Kardak kayalıkları arasında bulunan, üstünde 350 yıllık Osmanlı Feneri ile gözetleme kulesinin yer aldığı, 300 metre uzunluğunda ve 70 metre genişliğindeki Çavuş Adası'na, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca yeni gözetleme kulesi, iskele ve askerlerin barınacağı konut yapılmasına karar verildi. 3 haftada tamamlanması beklenen inşaat, dün başladı.