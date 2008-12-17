Kardak bölgesinde çipura savaşları

Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne bağlı Gümüşlük Beldesi açıklarındaki Kardak Kayalıkları'nda avlanan ve sık sık Türk karasularını ihlal eden Yunanlı balıkçıların, çipuraların üremelerine zarar verdiği öne sürüldü.



Yunan balıkçıların avcılık kurallarını yok sayarak Kardak'a yumurtlamaya gelen çipuralardan günde 50 ton yakaladığını savunan Gümüşlük Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ülküm, "Yunan balıkçılar çipuranın kökünü kurutacak. Yasak olmasına rağmen yoğun ışık ve dev ağlarla avlanıp yumurtalara zarar veriyorlar. Doğal dengeyi bozup balığın geleceğini yok ediyorlar" dedi.



Kardak Kayalıkları'nda, çipuraların yumurtlama dönemiyle birlikte başlayan ve son iki haftadır iyice tırmanan gerginlik, önceki gün Marmaris Aksaz'dan yola çıkıp bölgeden geçen Türk savaş gemisinin ardından yerini sukûnete bıraktı.



İki haftadır Çavuş Adası, Topan ve Çatalada'ya yakın bölgede ağ atıp sürekli Türk karasularını ihlal ederek avlanan Yunan balıkçı kayıkları ve Yunan sahil güvenlik botunun bugün kendi karasularını geçmediği görüldü. Bodrum'dan gelen 101 No'lu Türk sahil güvenlik botu da sabah saatlerinden itibaren bölgede devriye gezdi. Yaklaşık 4 saat bölgede kalan bota 20'ye yakın Türk balıkçı kayığı da eşlik etti. Kayık ve teknelerine 6'şar kişi binen Türk balıkçılar da ağlarını çipura ile doldurdu. Yunan sahil güvenlik botunun ise Kardak'ın iki mil açığındaki Kalimnos (Kilimli) Adası yakınlarında beklediği görüldü.



Yunan botu ağları kesiyor



Kilimci isimli tekne ile Çatal Adası yakınlarında avlanan balıkçı Ali Aydemir, "Geçtiğimiz yıllarda Yunan sahil güvenlik botu Türk karasularındaki ağlarımızı ya kesip batırıyor ya da çekerek götürüyordu. Çeşme taraflarında birkaç Yunan askerlerinin ateş açması sonucu Türk balıkçıların yaralandığını öğrendik. Yaklaşık 10 yıl önce de Yalıkavaklı bir balıkçı Yunanlılar'ın açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Gerginlik istemiyoruz. Kendi sularımızda avlanıp ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. Gerginliğin iki tarafa da faydası yok. Sularımıza gelmesinler, kriz de çıkmasın, başka birşey istemiyoruz" dedi.



Kasım ve aralık aylarında Kardak Kayalıkları'na herkese yetecek kadar çipura akını olduğunu, ancak Yunan balıkçıların son dönemlerde Türk karasularını ihlal ederek avlanmayı tercih ettiğini savunan Gümüşlük Belediye Başkanı Mehmet Ülküm, tepkisini dile getirdi. Yunan balıkçıların avcılık kurallarını yok sayarak Kardak'a yumurtlamaya gelen çipuralardan günde 50 ton yakaladığını öne süren Ülküm, şunları söyledi:



"Bu aylar, çipuraların yumurtlama dönemi. Kardak'a akın ediyorlar. Ancak bu Yunan balıkçılar çipuranın kökünü kurutacak. Yasak olmasına rağmen yoğun ışık ve dev ağlarla avlanıp yumurtalara zarar veriyorlar. Doğal dengeyi bozup balığın geleceğini yok ediyorlar. Ayrıca Kardak bölgesi Akdeniz foklarının barınma alanı. Her gün gelen 20'ye yakın balıkçı teknesi ile sahil güvenlik botları bölgede yoğun kalabalık ve kirlilik yaratıyor."



Başkan Ülküm, Yunanlı balıkçıların sık sık Türk karasularını ihlal etmesi konusunda ise şöyle konuştu: "Geçen yıl da Yunan askeri botunun Gümüşlük önlerine gelmesine tanık olmuştuk. Kardak'ı bırakıp Çavuş Adası'nı da geçip buralara gelmişler. Gümüşlük Kardak'a 4.5 mil uzaklıkta, Çavuş Adası ise Kardak'a üç mil uzaklıkta. Bu ihlalin boyutunu gözler önüne seriyor. Bunun adı tahrikten başka bir şey değil. Sabrımızı denemeye çalışıyorlarsa boşuna uğraşıyorlar, kendileri pişman olur. Egemenlik haklarımızı ihlal edenlere karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en ağır şekilde cevap vereceğinden kimsenin kuşkusu olmasın." (Milliyet)