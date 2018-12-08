Karda mahsur kalan 100 büyükbaş hayvan kurtarıldı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Korkuteli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 100 büyükbaş hayvan, iş makinesinin yolu açması sonucu donmaktan kurtarıldı.

Korkuteli\'ne bağlı Toros Dağları\'nın yüksek kesimlerinde bulunan İmecik Yaylası\'nda hayvancılık yapan Şenal Demir ve Süleyman Büyükbıçak\'ın araziye otlaması için bıraktığı 100 büyükbaş hayvan, kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Mahalle Muhtarı Ekrem Kurt\'un Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban\'ı arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye Fen İşler Müdürlüğü\'ne bağlı iş makinesi yönlendirildi. İmecik Mahallesi\'ne yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki yaylaya ulaşan iş makinesi karlı yolu açarak hayvanları kurtardı. Hayvan sahipleri, hayvanları donmaktan kurtaran Korkuteli Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Mahalle Muhtarı Ekrem Kurt, \"Vatandaşlar yaylaya giden hayvanlarının dönemediğini ve yağan kar nedeniyle mahsur kaldığını ifade etti. Ben de Belediye Başkanını arayarak yardım istedim. Hemen yardımıma geldiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Greyder, 20 kilometrelik karlı yolu açarak hayvanları kurtardı\" dedi.

Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban da \"İlçemizin her köşesinde vatandaşlarımızın emrindeyiz. Bu mevsimde yaylada bulunmak telafi edilemeyecek sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. Vatandaşların büyükbaş hayvanlarına ulaşarak İmecik Mahallesi\'ne getirmesini sağladık. İmecik Mahallesi\'ne geçmiş olsun. Ağır şartlar altında bu işi başarıyla neticelendirdik\" diye konuştu.

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