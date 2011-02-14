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KARBONMONOKSİTTEN 12 İŞÇİ ZEHİRLENDİ İSTANBUL (A.A)

14 Şubat 2011 11:41

-KARBONMONOKSİTTEN 12 İŞÇİ ZEHİRLENDİ İSTANBUL (A.A) - 14.02.2011 - Beylikdüzü'nde bir işçi yatakhanesinde kalan 12 kişi, sobadan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi Kanarya Caddesi'ndeki bir inşaatın şantiyesinin yatakhanesinde gece saatlerinde uyanan bir işçi, içerideki zehirli havayı fark ederek, arkadaşlarını uyandırmaya çalıştı. Bazı arkadaşlarının uyanmaması üzerine işçi, polisi ve 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince 15 kişinin kaldığı yatakhanedeki işçilerden Uğur, Durali, Vural, Faruk ve Erkan Siğirtepe, Nevzat ve Semih Öztürk, Hakan Ebelik, Sinan Atak, Bahattin Öncü, Abdurrahman İnci ile Yıldırım Çak çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yatakhanede ısınma amaçlı kullanılan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri bildirilen işçilerden Durali Siğirtepe ile Hakan Ebelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğerlerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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