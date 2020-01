Karbonhidratın insan evriminde önemli olduğu ortaya çıktı

Amerika’da yapılan bir araştırma ile, karbonhidrat tüketiminin insan beyninin evrimiyle ilgili önemli bir rolü olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya göre, karbonhidrat tüketimi, son 1 milyon yılda insan beyninin gelişimini hızlandırdı.

İnsanın beynindeki büyümenin nedeni üzerine kabul edilen genel görüş, bunun 3 milyon yıl önce insan diyetinin değişimine, artan et tüketimi ve yiyeceklerin pişirilmesine bağlı olduğu yönünde.

Aktuelarkeoloji adlı derginin internet sitesinde yer alan ve The Quarterly Review of Biology adlı dergiden derlenen habere göre disiplinlerarası bir araştırma, özellikle nişasta formundaki karbonhidrat tüketiminin, son 1 milyon yılda, insan beyninin gelişimini hızlandırdığını iddia ediyor.

Obezite vakaları ve yemek alışkanlıklarıyla oluşan metabolik hastalıklarda görülen küresel artış, insanların ‘Paleolitik Diyet’e ilgi duymasına yol açtı. Hayvansal proteinin ve pişirmenin rolünün insan beyni üzerinde son 2 milyon yılda oluşturduğu etki ve bitkilerde nişasta halinde bulunan karbonhidratın önemi bilim insanlarınca bu zamana kadar çokça araştırılmıştı.

Dr. Karen Hardy ve araştırma ekibinin aşağıdaki gözlemleri sonucu karbonhidratın insan beyninin evrimiyle ilgili önemli bir rolü olduğu ortaya çıktı.

1) İnsan beyni, bedenin toplam enerjisinin %25’ini ve kanda bulunan glikozun %60’ını kullanmakta. Glikozun sentezi başka kaynaklardan elde edilebilse de, bu tür kaynakların çok etkili olmadığı ve yüksek glikoz talebinin düşük karbonhidrat tüketimiyle karşılanamayacağı görüldü.

2) Hamilelik ve emzirmenin fazladan glikoz tüketimine neden olduğu ve anne kanındaki düşük glikoz seviyesinin annenin ve çocuğun sağlığını tehlikeye atabileceği görüldü.

3) Nişastanın kök, tohum, fındık ve bazı meyvelerde bulunduğu ve eski insanların nişastaya erişimi olduğu ortaya çıkarıldı.

4) Ham nişastanın insanların sindirim sistemi tarafından iyi hazmedilmediği, fakat pişirildiğinde nişastanın kristalli yapısını yitirdiği ve daha kolay hazmedildiği görüldü.

5) Tükürük amilaz genlerinin insanlarda genel olarak 6 kopya olduğu, fakat diğer primat türlerinde bu genin 2 kopya olduğu gözlemlendi. İnsan genindeki bu fazlalık tükürük amilazındaki artışa, dolayısı ile nişastanın hazmını insan için daha kolay bir hale gelmesine neden olduğu anlaşıldı. Tükürük amilaz genindeki artışın tam olarak ne zaman olduğu bilinmese de, genetik bulgular bunun 1 milyon yıl evvel meydana gelmiş olabileceğini düşündürüyor.

Hardy’e göre yemeğin pişirilmesinin yaygın hale gelmesiyle, tükürük ve pankreas amaliz genindeki artış eş zamanlı olarak evrildi. Böylece, beyin ve ceninin glikoz kullanımı daha yaygın bir hale geldi. Bunun sonucunda 800.000 yıldan beri insan beyninin büyüme hızı büyük bir hız kazandı.