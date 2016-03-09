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Sağlık

"Karbonhidrat ağırlıklı beslenmek en az sigara içmek kadar ölümcül!"

Günde 400 gramdan fazla beyaz ekmek, pirinç, mısır ve işlenmiş ürün tüketimi kanser riskini arttırıyor

09 Mart 2016 11:42

Kanser araştırmalarına büyük fon ayıran Teksas Üniversitesi Kanser Merkezi Başkanı Prof. Dr. Stephanie Melkonian, karbonhidrat ağırlıklı beslenenlerin en az sigara içenler kadar kanser riski taşıdığını belirtti.

Yeniyüzyıl'da yer alan habere göre, ABD merkezli yapılan araştırmada, beyaz ekmek, pirinçten işlenmiş ürünler, mısır gevrekleri ve mısır unundan yapılan hazır ürünleri günde 400 gramdan fazla tüketenlerin kanser riskinin yüzde 49 arttığını ortaya koydu. Melkonian, ‘hazır gıdalarda kullanılan karbonhidratların’ insulin seviyesini yüzde 12 yükselttiğini, bunun bilindiği üzere şeker hastalığını tetiklediğini ancak yeni araştırmayla kanseri de tetiklediğini ortaya koydu. Amerikan Kanser Topluluğu yalnızca 2016 yılında 150 bin Amerikalının kanser olacağını beklediklerini açıklamıştı.

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