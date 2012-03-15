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Sağlık

Karbondioksit insanların kilo almasına sebep oluyor

Uzmanların yaptığı araştırmya göre, atmosferde artan karbondioksit oranı insanların kilo almasına sebep oluyor

15 Mart 2012 12:08

 

T24 - Danimarkalı bir bilim insanı, atmosfere salınan karbondioksit miktarıyla, kilo almanın doğru orantılı olduğunu öne sürdü.
 
Lars-Georg Hersoug, beyinde enerji harcanması ve gıda alımıyla bağlantılı olan oreksin hormonunun, karbondioksit tarafından etkilendiğini öne sürdü. Hatta bu etki o kadar fazla ki, yüksek miktardaki karbondioksit, metabolizmamızı değiştirerek kilo almamıza neden oluyor.

Hersoug, teorisini önemli bulgulara dayandırıyor. Bunlardan ilki,  ABD’nin Doğu yakasında atmosferdeki karbondioksitin en yüksek olduğu 1986-2010 yıllarında, obezite oranının da en yüksek seviyeye çımkması. Bir ikincisi, kesin tespitler yapılmasa da, çevresel faktörlerin hayvanlarda kilo alımına etkide bulunması. Üçüncü bulgu ise karbondioksitin kandaki asit oranını artırması ve bu durumun oreksin hormonunda değişikliğe yol açması.

Yine de Hersoug’un teorisinin doğruluğuna şüpheyle yaklaşanlar mevcut. Scince Nordic dergisine konşan Danimarka Obezite Araştırma Merkezi başkanı Thorkild Sorensen, “Kilo alımında genel olarak kabul edilenlerin dışında da etkileyici faktörler olabilir. Hersoug’un ortaya attığı ilginç ve yeni iddia, hayvanların ve insanların soludukları hava nedeniyle kilo almaları... Ancak şunu biliyoruz ki, obezite yer ve zamanla ilgili olmayan bir hastalık. Danimarka küçük bir ülke ve hepimiz aynı havayı solumamıza rağmen sadece nüfusun bir kısmı fazla kilo sorunu yaşıyor” dedi.

Bilim insanları, atmosferdeki karbondioksit oranının kilo alınmasında biraz etkisi olabileceğini belirtiyor. Ancak sağlık açısında endişe verici olan durum, kilo almanın kolaylığı değil, vermenin zorluğu olarak ortaya çıkıyor. Bu yüzden uzmanlar her zaman yaptıkları tavsiyede bulunuyor: Az yiyin ve bol egzersiz yapın.

 

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