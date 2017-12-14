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Karayolu ile taşınan teknede 33 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN, (DHA)- VAN'ın Tuşba ilçesinde, yurda kaçak yollarla sokulup Van Gölü üzerinden tekne ile batı illerine götürülmek istenen araçta, 33 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

14 Aralık 2017 16:46

VAN, (DHA)- VAN\'ın Tuşba ilçesinde, yurda kaçak yollarla sokulup Van Gölü üzerinden tekne ile batı illerine götürülmek istenen araçta, 33 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Van Valiliği, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
\"Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Tuşba ilçesi Tımar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, şüpheli şahsın sınır bölgesinden temin ettiği kaçak sigaraları minibüs içerisinde göl kenarına getirerek, tekne kullanmak suretiyle batı illerine sevk edeceği bilgisi alınmıştır. Tımar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyon neticesinde, şüpheli araç Döşeme mezrası bölgesi, göl kenarına inen yolda yapılan takip sonucu durdurulmuştur. Araç içerisinde yapılan arama neticesinde, 33 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.\"

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