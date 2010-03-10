Karayolları'ndan 'Bolu Tüneli' itirafı

T24 - Meclis Deprem Riskini Araştırma Komisyonu’na bilgi veren Karayolları Genel Müdürü Cahit Turhan, Bolu Dağı Tüneli inşaatından önce sismik araştırma yapılmadığını söyledi.



Elazığ depreminin ardından gözlerin çevrildiği Meclis Deprem Riskini Araştırma Komisyonu DASK ve Karayolları Genel Müdürlüğü uzmanlarını dinledi.



Komisyon, ilk olarak DASK Yönetim Kurulu Başkanı İdris Serdar'ı dinledi. Serdar, Elazığ depreminde yıkılan evlerin, belediye sınırları içinde olmaması nedeniyle sigortasının bulunmağını belirtti.



Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdür Yardımcısı Selamet Yazıcı ise Türkiye'de bulunan yaklaşık 13 milyon konuttan sadece 3.5 milyonunun sigorta kapsamında olduğunu açıkladı.



Yazıcı, zorunlu deprem sigortası kapsamında toplanan paranın ise 1.2 milyar lira olduğunu söyledi.



Karayolları Genel Müdürü Cahit Turhan'ın sunumu ise düşündürücüydü.



Turhan, Bolu Dağı Tüneli’nin inşasından önce tam olarak bir sismik araştırma yapılmadığını anlattı.



Turhan, "Fay hattı yolu kesebilir, bizim önceliğimiz ulaşımın sağlanması. Önemli olan yapıların depreme dayanıklı olması" diye konuştu.