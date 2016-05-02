Karayollarındaki 130 'kara nokta'

Karayolları Genel Müdürlüğü bu yıl "kaza kara noktası" olarak tanımlanan130 yerde iyileştirme çalışması yapacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünce, daha önce "kaza kara noktaları" olarak tanımlanan bin 287 noktada iyileştirme çalışması yapılmıştı. Bu yıl da 130 kaza kara noktasında yolların elden geçirilerek, can ve mal kayıplarının engellenmesi planlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında 2 bin 289 kilometre otoyol, 31 bin 204 kilometre devlet yolu ve 33 bin 50 kilometre il yolu olmak üzere toplam 66 bin 543 kilometrelik yol ağı bulunuyor.

Son yıllarda, karayolları üzerindeki seyahat süresinin artması, teknolojideki hızlı değişim, motorlu taşıtların gücündeki ve hızındaki artış, trafik kazaları sayısında da artışa neden oldu. Bu durum, beraberinde "kaza kara noktası" kavramını ortaya çıkardı.

Karayolları Genel Müdürlüğünce özel önem verilen kaza kara noktaları ve kaza potansiyeli yüksek kesimlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2003-2015 arasında bin 287 kaza kara noktası ve kaza potansiyeli yüksek kesimde iyileştirme çalışması ve 57 hemzemin geçitte otomatik bariyer yapıldı.

Bu yıl ise trafik güvenliği çalışmaları kapsamında 130 kaza kara noktası ile 307 sinyalize kavşağın iyileştirilmesi, 31,6 milyon metrekare yatay ve 185 bin metrekare düşey işaretleme ile 3 bin 90 kilometrelik otoyola korkuluk yapımı gerçekleştirilmesi hedeflendi.

Trafikteki taşıt sayısı 8,9 milyondan 20,1 milyona çıkarken 100 milyon taşıt-kilometreye düşen can kaybı yüzde 62 azalarak 5,72’den 2,17’ye geriledi. Bölünmüş yolların ekonomiye olan faydası ise yıllık 16,2 milyar lirayı buldu. 2023'e kadar yapımı planlanan 6 bin 328 kilometre bölünmüş yol ile Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında gerçekleştirilecek 5 bin 892 kilometre otoyolun hizmete girmesiyle toplam bölünmüş yol ağı 36 bin 500 kilometreye ulaşacak.