Karayolları'na silahlı baskın

Çay ocağına kaçtı ama

Saldırgan cinayetten sonra silahıyla birlikte teslim oldu. Olay Samsun’un Atakum İlçesi’nde bulunan Karayolları 7'nci Bölge Müdürlüğü binasında meydana geldi. Binanın ikinci katındaki Yapı Denetim Şubesi’ne giren müteahhit Hasan Helvalı, mühendislerle birlikte çalışan inşaat teknikeri olan Erdoğan Birlik'le henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Odada bulunanlar daha ne olduğunu anlamadan müteahhit Helvalı tabancasını çekerek, Birlik'e 3 kez ateş etti.Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan inşaat teknikeri Erdoğan Birlik, saldırganın elinden kurtulmak için odadan çıkarak aynı kattaki çay ocağına kaçtı. Ancak kendisini takip eden Helvalı, çay ocağında sıkıştırdığı Birlik’e şarjöründeki kurşunlar bitine kadar peşpeşe ateş ederek onu öldürdü.İşlediği cinayetten sonra kaçmayan müteahhit Hasan Helvalı, kısa sürede gelen polislere tabancasıyla birlikte teslim oldu. Polis, personeli tahliye ederek binada yaptığı incelemede 15 boş kovan bulundu.Erdoğan Birlik'in öldürüldüğü haberini alıp Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne gelen eşi 40 yaşındaki Ayşe Birlik, oğlu 14 yaşındaki Fuat ve kızı 11 yaşındakiı Sema sinir kirizleri geçirdi. Tartıştığı müteahhidin tabancasından çıkan kurşunlarla can veren Erdoğan Birlik'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen müteahhit Hasan Helvalı ilk ifadesinde, tartıştığı inşaat teknikeri Erdoğan Birlik’in odada kendisine saldırıp vurmaya başlayınca kendini kaybedip ateş ettiğini söyledi. Helvalı'nın sorgusu sürüyor.