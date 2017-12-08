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Karayolları binasındaki yangın hasara yol açtı

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesindeki Karayolları 5'inci Bölge Müdürlüğüne bağlı 56'ncı Şube Şefliğinin binasında çıkan yangın, hasara neden oldu

08 Aralık 2017 12:10

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA) - ADANA\'nın Kozan ilçesindeki Karayolları 5\'inci Bölge Müdürlüğüne bağlı 56\'ncı Şube Şefliğinin binasında çıkan yangın, hasara neden oldu. 
Yangın, saat 03.30 sıralarında, Şevkiye Mahallesi Adana-Kozan yolunda bulunan Karayolları 5\'inci Bölge Müdürlüğüne bağlı 56\'ncı Şube Şefliği binasında çıktı. Hizmet binasından alevlerin yükseldiğini fark eden gece bekçisi, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi, hizmet binasını ve garajı saran alevleri güçlükle söndürebildi. Yangın nedeniyle hizmet binasında büyük maddi zarar meydana gelirken, garajda bulunan 1 kamyon ve 2 kamyonet ise kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekibi, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalara başladı.
Polis ise yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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