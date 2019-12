-KARAYOLARINDA DURUM ANKARA (A.A) - 01.11.2010 - Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım, kavşak düzenleme, köprü derz, asfaltlama, viyadük inşaatı ve tünel aydınlatma çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Düzce Kavşağı-Karayolları 4. Bölge sınırı arasındaki termoplastik çizgi çalışmaları nedeniyle 15 Kasıma kadar işin durumuna göre her iki yönde yolun sağ ve sol şeritleri trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak verilecek. Ezine-Küçükkuyu yolunun 20-22. kilometreleri arasındaki kavşak düzenleme ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Fatsa-Ordu yolunun 12-14. kilometreleri arasındaki köprülerdeki derz çalışmaları nedeniyle yolun sol şeridi trafiğe kapalı olup, ulaşım sağ şeritten iki yönlü olarak gerçekleştirilecek. Kemerhisar-Pozantı otoyolunun Kemerhisar-Eminlik kesimindeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle Ereğli bağlantı yolunun 13-29. kilometreleri arasındaki sağ taşıma yolu yarına kadar trafiğe kapalı olup, Eminlik Kavşağı'ndan Ereğli Kavşağı istikametine seyreden araçlar için ulaşım 13. kilometrede yer alan Ulukışla Kavşağı'ndan Niğde Ulukışla yoluna yönlendirilecek. Menemen-Manisa yolunun 0-29. kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle yol her gün 14.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kapatılacak. Isparta-Dereboğazı-Antalya yolunun 26. kilometresindeki Kazak I ve Kazak II tünellerindeki aydınlatma çalışmaları nedeniyle bugünden itibaren 18.00-06.00 saatleri arasında araç geçişine izin verilmeyecek. Mekece-Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerindeki hızlı tren projesi kapsamında yapılmakta olan VK-22 Viyadüğü'nün inşaatı nedeniyle 15 Kasıma kadar sol taşıma yolu, aynı kesimde 23 Kasım-30 Aralık tarihleri arasında ise sağ taşıma yolu trafiğe kapatılacak olup, ulaşım diğer taşıma kolundan iki yönlü olarak verilecek. Bozüyük çevre yolunun 3-6. kilometreleri arasındaki köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım 6 Kasıma kadar Eskişehir-Bursa istikametinden ve sağ şeritten gidiş-geliş olarak gerçekleştirilecek. Mecidiyeköy Katılımı-Çağlayan Kavşağı arasında sürdürülen yol yapım çalışmaları nedeniyle Çağlayan Meydanı ve bağlı yolları trafiğe kapatıldığından, ulaşım mahalli yollardan sağlanıyor. Söğüt-Korkuteli-Antalya yolunun 9-11. kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 14.00-16.00 saatlerinde yol ulaşıma kapatılacak. Niksar-Reşadiye yolunun 22-34. kilometreleri arasındaki Reşadiye ilçesi Çakmak mevkisinde yürütülen yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım 07.00-17.00 saatlerinde 45 dakikalık aralıklarla kesilerek kontrollü olarak sağlanıyor. Marmaris-Gökova yolunun 20-21. kilometrelerinde (Gökçe çıkışı mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle çarşamba ve cumartesi günleri 13.00-15.00 saatleri arasında yol aralıklarla ulaşıma kapatılacak. Ortaklar-Söke-Milas yolunun 14-17. kilometreleri arasındaki (Karacabel Tüneli mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle salı, çarşamba ve perşembe günleri 13.00-17.00 saatlerinde kısa süreli aralıklarla ulaşıma izin verilmeyecek. Ortaklar-Söke-Milas yolunun 57-61. kilometreleri (Bafa Gölü) arasındaki sürdürülen patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle salı, çarşamba ve perşembe günleri 13.00-17.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Akşehir-Yalvaç yolunun 0-10. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-12.00 ile 13.00-17.00 saatlerinde yol ulaşıma kapatılıyor. Erzincan-Erzurum yolunun 62-65. kilometreleri arasındaki bölünmüş yol yapım çalışmaları esnasında patlayıcı madde kullanıldığından hafta içi her gün 13.30-14.30 saatlerinde araç geçişine izin verilmiyor. Tirebolu-Torul yolunda asfalt yapımı çalışmaları nedeniyle 18.00-24.00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılarak bekleyen araçlar için 20.00-20.15 ile 22.00-22.15 saatlerinde geçiş izni verilecek. Milas-Yatağan yolunun 4-19. kilometreleri arasındaki (Kozağaç, Boğayokuşu ve Karaltı mevkilerinde) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle salı ve perşembe günleri 14.00-16.00 saatlerinde yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Osmancık-Gümüşhacıköy yolunun 4-5. kilometrelerindeki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım 60 dakikalık aralıklarla kesilerek kontrollü olarak veriliyor.