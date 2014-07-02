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Yaşam
Deutsche Welle

Karayipler'deki mercanlar ölüyor

Karayipler’deki mercan kayalıklarının tamamı 20 yıl içinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Buna yol açan en önemli aktör ise insan etkisi.

02 Temmuz 2014 18:59


Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) raporuna göre, gelecek 20 yıl içinde Karayipler'de bulunan mercan kayalıklarının tamamı yol olma tehlikesi altında.

Şu anda Karayipler'de normalde olması gerekenin altıda biri oranında mercan kayalıkları kalmış durumda.

Raporda, Karayipler'deki mercan kayalıklarının 1980'lerden bu yana insan etkisi dolayısıyla büyük kayıplar yaşadığı belirtildi.

O zamandan bu yana aşırı balık avcılığı, kirlenme ve küresel ısınma gibi faktörlerin büyük düşüşe yol açtığı bildirildi.

Deniz canlılarının kaybı

İklim değişikliği uzun süredir zararın en büyük nedeni olduğu düşünülüyordu, ancak rapor daha büyük bir tehdidi de gözler önüne serdi: Mercanları öldüren algleri yiyen deniz canlılarının yok olması.

IUCN'nin raporunda, "Bu türlerin kaybı mercan ekosisteminin hassas dengesini bozuyor. Karayipler'deki mercan kayalıklarının çoğu, gelecek 20 yıl içinde yok olabilir” denildi.

1983 yılında bilinmeyen bir hastalık, algleri, taşlı iskeletleri mercan kayalıklarını oluşturan küçük hayvancıklardan uzak tutan deniz kestanelerinin çoğunu öldürmüştü. Papağan balıklarının aşırı avlanması da buna eklenince Karayipler'deki mercan varlığının yok olması çok yakın kabul ediliyor.

Rapor, kirliliğin daha iyi kontrol altına alınması ve turistik otellerin kıyıya çok yakın inşa edilmesinin engellenmesi gibi somut adımların atılmasını tavsiye ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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