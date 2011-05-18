T24

Yapımcılığını Jerry Bruckheimer ve yönetmenliğini Rob Marshall’ın üstlendiği “Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde”, başarılı seriyi ateşleyen eğlence, macera ve mizah unsurlarını bu defa Disney Dijital 3 Boyutlu olarak aktarıyor.Johnny Depp, aksiyon dolu bir dürüstlük, ihanet, gençlik ve ölüm hikayesindeki simgeleşmiş Kaptan Jack Sparrow rolüne geri dönüyor ve yolu geçmişinden gelen bir kadınla (Penelope Cruz) kesişiyor. Jack hem aralarındakinin bir aşk olup olmadığından, hem de kadının efsanevi Gençlik Çeşmesi’ni bulmak için kendisini kullanan acımasız bir sahtekar olup olmadığından emin olamıyor. Kadın onu korkunç korsan Karasakal’ın (Ian McShane) gemisi Kraliçe Anne’in İntikamı’na binmeye zorlayınca, Jack kendini Karasakal’dan mı yoksa geçmişinden gelen bu kadından mı daha fazla korktuğunu bilmediği beklenmedik bir maceranın içinde buluyor.Uluslararası bir oyuncu kadrosuna sahip serinin devam filminde, ikinci Kaptan Hector Barbossa rolüyle usta oyuncu Geoffrey Rush, Kaptan Jack’in eski dostu Joshamee Gibbs rolüyle Kevin R. McNally, güvenilir bir misyoner rolüyle Sam Claflin ve gizemli bir deniz kızı rolüyle Astrid Berges-Frisbey de rol alıyor.Kaptan Jack Sparrow’un (Johnny Depp) geçmişinden gelen bir kadın (Penelope Cruz) onu korkunç korsan Karasakal’ın (Ian McShane) gemisi Kraliçe Anne’in İntikamı’na binmeye zorlayınca, kendisini efsanevi Gençlik Çeşmesi’ne uzanan beklenmedik bir maceranın içinde buluyor.