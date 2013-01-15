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Kültür-Sanat

Karayip Korsanları 5 yolda

Karayip Korsanları serisinin beşinci filmi 2015 yılında gösterime girecek

15 Ocak 2013 13:05

 

Kaptan Jack Sparrow'un maceralarını anlatan ve Türkiye'de "Karayip Korsanları" adıyla yayınlanan "Pirates of the Caribbean" serisinin 5. filmi, Temmuz 2015'te gösterime girecek. 
Disney, Jack Sparrow'ü canlandıran ünlü aktör Johnny Depp'in serinin 5. filminde de başrol oynayacağını açıkladı. Serinin yeni filminin senaryosunu Jeff Nathanson yazdı. 
Yapımcılığını Jerry Bruckheimer'in üstlendiği filmin yönetmeni ise henüz bilinmiyor.  Karayip Korsanları serisinin 2011'de gösterime giren 4. filmi, "On Stranger Tides (Gizemli Denizlerde)", tüm dünyada 1 milyar dolarlık gişe başarısı yakalamıştı. 
Serinin ilk filmi "The Curse of the Black Pearl (Siyah İnci'nin Laneti)", 2003'te gösterime girmiş ve Depp'e "Screen Actors Guild", "MTV Movie" ve "Empire" ödüllerinin yanı sıra Altın Küre, BAFTA ve Oscar adaylıkları getirmişti. 
2006'da yayınlanan "Dead Man's Chest (Ölü Adamın Sandığı)", 1 milyar dolar barajını en hızlı geçen film olmuştu. Film aynı zamanda, "Titanic" (1997) ve "The Lord of the Rings: The Return of the King (Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü)" (2003) filmlerinin ardından en çok hasılat yapan üçüncü film seçilmişti. 
Serinin üçüncü filmi "At World's End (Dünyanın Sonu)", 2007'de  gösterime girmiş ve 962 milyon dolar ile gelmiş geçmiş en çok kazanan altıncı film olmuştu.

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