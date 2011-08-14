-Karayılan'ın yakalandığı teyit edilmedi HAKKARİ (A.A) - 14.08.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın yakalandığı iddialarıyla ilgili, ''Bizim açımızdan henüz teyit edilmemiş bir bilgidir'' dedi. Diyarbakır'dan polis helikopteri ile Hakkari'ye gelen Bakan Şahin, Vali Muammer Türker ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Daha sonra Valilik binasına geçen Şahin, polis merasim mangasını selamladı. Bu sırada gazetecilerin, terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın İran istihbarat birimlerince yakalandığı iddialarıyla ilgili sorusu üzerine Bakan Şahin, ''Bizim açımızdan henüz teyit edilmemiş bir bilgidir'' yanıtını verdi. Şahin daha sonra Vali Türker'i makamında ziyaret etti. Bakan Şahin ile birlikte Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar da Hakkari'ye geldi.