Karayılan'dan Cemil İpekçiye 'gerilla üniforması' sıparişi

Murat Karayılan adını taşıyan Twitter hesabından dün saat 23.09'da atılan tweette, "Sn Cemil İpekçi, malum çekilme sürecindeyiz. Gerila için üniforma değişikliği düşünüyoruz. Sürece uygun tasarımlarınız olursa değerlendiririz" denildi.

Bu tweete, Ayşe Hür, "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en sevimli espricisi seçiyorum sizi. Eğer kabul ederseniz elbet:))" diye karşılık verildi.

Cemil İpekçi adıyla ise bu konuda şu tweet atıldı:

"Ne düğümmüş bu çözmeye çalıştıkları. Çözüm süreci bir türlü bitmedi. En iyi yapılmış gemici düğümü olsa bugüne kadar çözülürdü:)"