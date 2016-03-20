Karayılan ve Bayık'ın da aralarında bulunduğu 47 PKK yöneticisi için kırmızı bülten talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Murat Karayılan, Cemil Bayık, Fehman Hüseyin, Duran Kalkan, Remzi Kartal ve Sabri Ok'un da bulunduğu PKK'nın 47 yöneticisi hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Başsavcılık tarafından Adalet Bakanlığı'na gönderilen talep yazısında, PKK/KCK'nin yöneticileri olan ve örgütteki görevleri belirtilen kişilerin mal varlıkları ve banka hesaplarının da araştırılması istendi. Kırmızı bülten için hazırlanan talep yazısı Adalet Bakanlığı'nca Interpol'e gönderilecek.

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği 6 Mayıs 2015'te yine başsavcılığın talebi üzerine Murat Karayılan, Cemil Bayık, Fehman Hüseyin, Duran Kalkan, Remzi Kartal ve Sabri Ok'un da aralarında bulunduğu PKK'nın 49 yöneticisi hakkında "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan "yokluklarında tutuklama" kararı vermişti.