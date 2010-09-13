T24 LogoT24 Logo
Gündem

Karayılan: Silah bırakırız ama...

Terör örgütü PKK elebaşlarından Murat Karayılan, Kürtlere Katalonya'ya benzer bir statü tanınması halinde silah bırakacaklarını söyledi.

13 Eylül 2010 03:00

T24 - PKK'nın Kandil'deki lideri Murat Karayılan, Kürtlere Katalonya'ya benzer bir statü tanınması halinde silah bırakacaklarını söyledi.

İspanyol El Mundo gazetesine konuşan Karayılan, özerk bir bölgesel yönetim talep ettiklerini belirtti.


Murat Karayılan, "Katalonya'nınkine benzer bir statü tanındığı takdirde bağımsızlık için silahlı mücadeleden vazgeçer ve silahlarımızı Birleşmiş Milletler'e teslim ederiz" dedi.

'Sivil itaatsizlik eylemleri başlatabiliriz'

PKK'nın 20 Eylül'e kadar "eylemsizlik" kararı aldığını hatırlatan Karayılan, güvenlik güçlerinin operasyonlarını sürdürmesi halinde bu kararlarını iptal edeceklerini de söyledi. Murat Karayılan, bu durumda çatışmada yeni bir evreye girileceğini ve sivil itaatsizlik başlatacaklarını açıkladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24