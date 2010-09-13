Karayılan: Silah bırakırız ama...

T24 - PKK'nın Kandil'deki lideri Murat Karayılan, Kürtlere Katalonya'ya benzer bir statü tanınması halinde silah bırakacaklarını söyledi.

İspanyol El Mundo gazetesine konuşan Karayılan, özerk bir bölgesel yönetim talep ettiklerini belirtti.



Murat Karayılan, "Katalonya'nınkine benzer bir statü tanındığı takdirde bağımsızlık için silahlı mücadeleden vazgeçer ve silahlarımızı Birleşmiş Milletler'e teslim ederiz" dedi.

'Sivil itaatsizlik eylemleri başlatabiliriz'



PKK'nın 20 Eylül'e kadar "eylemsizlik" kararı aldığını hatırlatan Karayılan, güvenlik güçlerinin operasyonlarını sürdürmesi halinde bu kararlarını iptal edeceklerini de söyledi. Murat Karayılan, bu durumda çatışmada yeni bir evreye girileceğini ve sivil itaatsizlik başlatacaklarını açıkladı.



