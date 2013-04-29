Karayılan: PKK Güney Kürdistan'a çekilecek

KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, "Güçlerimiz Güney Kürdistan’a çekilecek yalnız halkın arasına gitmeyecek" dedi.

Fırat Haber Ajansı'na konuşan Murat Karayılan, çözüm sürecine ilişkin bilgi verdi.

Çözüm süreci kapsamında 8 Mayıs'ta başlayacak PKK'nın sınır dışına çekilmesini değerlendiren Karayılan, "Güçlerimiz Güney Kürdistan’a çekilecek yalnız halkın arasına gitmeyecek" dedi.

Karayılan şunları söyledi:

"Güney Kürdistan’da medya savuna alanları var. Bu medya savunma alanlarında Kürdistan’ı savunan gerillaları Saddam’dan buyana buraları herkese karşı savunmuştur. Amerika bölgeye gelirken bile zorla gelmemişler, barış ile gelmişler. Her zaman savunulmuştur. Buralar gerillaların yeridir. Arkadaşlar orda varlar. Fakat sayı artacak. Biz umut ediyoruz ki Kürdistan bölgesel hükümeti bunu olumlu karşılar ve destek verir. Bu konuda hiçbir kuşku ve kaygımız yoktur. Biliyoruz ki Güney Kürdistan’daki halkımız işgalciler karşı çok büyük cefa çekmiştir ve bunlara karşı büyük bir direnme göstermişlerdir. Büyük trajediler görmüşler, yurtseverlerdir. Kürt sorunu kuzey Kürdistan’da çözülürse, güneydeki halkımız haklarına sahip çıkacaktır. Kürt sorunu kuzeyde çözülürse bu bütün Kürdistan parçaları için yeni imkanlar getirir. Türkiye’deki Kürt sorunun çözümü yalnızca kuzeyi alakadar etmez. Bütün Kürtler için yeni bir süreç başlatır. Biz sadece Kürdistan’da tek çözüm istemiyoruz Ortadoğu’da yeni süreç başlatmak istiyoruz. Ortadoğu’da öldürmek ve silah yerine diyalog , siyaset ve barışı öne çıkarmak istiyoruz. Bu yeni bir süreçtir. Bununda Güney Kürdistan’da yaraları vardır. Bütün parçaları vardır. Bu süreçte biliyoruz ki Güney Kürdistan’daki siyasetçilerin bu sürece destek verdiklerini biliyoruz. Bu konuda sorun çıkmaz. Güçlerimiz Güney Kürdistan’da Medya Savunma Alanlarına çekilirse kimsenin bundan rahatsız olacağını zanetmiyorum. Güçlerimiz burada yerleşecek eğitim çalışmalarını sürdürecek. Gerillayı zayıflatmayız. Bunu herkes iyi bilsin."