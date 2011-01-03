Karayılan: Öcalan emir verecek durumda değil

T24 - “Kürt isyancı tonunu yumuşattı” başlığıyla haber yayımlayan New York Times, terör örgütünün elebaşılarından Karayılan’ın Öcalan için “emir verecek durumda değil” dediğini yazdı.



New York Times gazetesi Kürt sorunu ve PKK’nın içinde bulunduğu son duruma ilişkin değerlendirmeleri ele aldığı bir makale yayımladı. Makalede Murat Karayılan’ın Öcalan için “hapishaneden emirler verecek durumda değil” dediğini yazdı. “Kandil” mahreçli ve “Kürt isyancı, kuşkucu kulaklar için tonunu yumuşattı” diye başlık atılan haberde, PKK’nın üniforma fabrikası ve Alman doktorun bulunduğu bir klinik işlettiği de iddia edildi.



NYT “Karayılan, savaştan çok barışla daha ilgili olduğu etkisi bırakıyor“ ifadesini kullandı ve özetle şunları yazdı:



‘Taleplerini azalttı’

“Karayılan, ‘biz Kürt sorununu, bir ulusun sorunu, bir halkın sorunu olarak, silahlarla değil, diyalog yoluyla çözülmesini istiyoruz’ diyor. Özellikle Türkiye’de birçok kişi Karayılan’ın samimiyetinden kuşku duyacak. Ancak şimdi belki daha önce hiç olmadığından çok, savaşta sona gelindiğine ilişkin belirtiler var. Karayılan’ın, uzun süredir bir terörist örgüt, geçen yıldan bu yana da ABD tarafından bir uyuşturucu kaçakçısı olarak isimlendirilen partisi yeni ateşkes ilan etti ve yeni yılda uzattı. Bilinçli ya da baskı altında olsun, Türkiye ile Irak’ı önüne katan derin siyasi ve ekonomik değişimlerin etkisiyle taleplerini azalttı. Iraklı Kürt liderler ticaret ve sınır işbirliğinin genişletilmesinde istekli, savaşı sona erdirme çabalarını destekliyor. Türkiye’de yetkililer müzakere yapıldığını reddetseler bile Türk ve Iraklı yetkililere göre, aracılar gizli görüşmeler yapıyor.”



‘Konuşkan, yaşı belirsiz’

Gazete, Karayılan’a “konuşkan bir kişi. Yaşını 56 ve 60 olarak gösterip iki doğum tarihi veren ABD Dışişleri’nin resmi terörist isimlendirmesinde olduğu gibi geçmişi belirgin değil” dedi. NYT teröristlerin Kandil’deki ortamını söyle anlattı:

“Karayılan’ın kesin üssü elbette gizli ama partinin Kandil’in boğaz ve geçitlerindeki varlığı değil. Üniformalı savaşçılar Kürt bölgesel merkezi Erbil’den gelen bir yol üzerinde, son resmi kontrol noktasına çok da uzakta olmayan bir yerde, bir kontrol noktası tutuyor. Öcalan hareketin saygı duyulan lideri olarak kalıyor. Mesaj ve yazıları hâlâ dolaşımda olsa da Murat Karayılan’ın da dediği gibi, hapishaneden ‘emirler verecek durumda değil’...”



Öcalan ‘Benden başkası karar veremez’ demişti

İmralı’da cezası infaz edilen terörist Abdullah Öcalan’ın kasım ayında avukatlarıyla yaptığı görüşmede kullandığı ilginç ifadeler kamuoyuna yansımıştı. Haziranda yapılacak genel seçimlere kadar uzatıldığı belirtilen eylemsizlik kararının mart ayında bitirilebileceğini ifade eden Öcalan “Bu belirteceklerimi Kandil, BDP ve DTK’nın bilmesi şimdilik yeterli. Dikkatle dinleyin. Marta kadar bekleyeceğiz” demişti. Hakikat ve Adalet Komisyonu kurulmasını isteyen Öcalan, “Eğer ilerleme sağlanırsa ben devreye girer, geri çekilme dahil rolümü oynarım. Bu kararı da benden başka kimse veremez” ifadesini kullanmıştı.