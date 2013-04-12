Karayılan: Türkiye'ye dönüp Kürt hakları için siyaset yapmak istiyorum

KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, New York Times gazetesine verdiği açıklamada, "Gerillalarımız silah bırakamaz, bu son konudur, sürecin sonunda konuşulacak son konudur" dedi. Karayılan ayrıca, savaşın bitmesinin ardından Türkiye'ye dönerek Kürt haklarının geliştirilmesinde siyasi bir rol oynamak istediğini belirtti.

New York Times gazetesinde yayımlanan Tim Arango'nun söyleşisinde, Murat Karayılan, "sorunları barış ve diyalog yolu ile çözmek istiyoruz" dedi. Karayılan "fakat Kürtleri eşit vatandaşlar olarak kabul etmezlerse, sorun çözülemez" dedi.

Irak'ın Zargalı bölgesinde konuşan Karayılan, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın çözüm süreci stratejisine ilişkin "Daha ciddi bir yaklaşım gerektiriyor. Erdoğan duruma ciddi yakşaşmıyor, ardındaki derin tarihi anlamıyor. Herkes anlamalı ki gerilla güçleri bugüne kadar, başarılı bir şekilde mücadeleyi sürdürmüştür" dedi.

Haberde Murat Karayılan'ın PKK'nı komutanı sıfatı ile doğrudan otoritesi olmasa bile Suriye'deki Kürt gruplar üzerinde etkisi olduğu belirtildi. Haberde ayrıca Kürtlerin çoğunluğunun Türkiye'nin batı ülkeleri ve ABD ile yakın ilişkilerin faturasının Kürtlere çıkarıldığı söylediği aktarılıyor. Karayılan ise batı ülkelerinin Türkiye ilişkisi hakkında "Suriye'de Kürtler daha seküler ve demokratik grupları temsil ediyor. Fakat Batı Suriye'deki Kürtlerle ilişkilerini geliştirmiyor. Neden? Çünkü Türkiye ile olan ilişkilerinden ötürü" dedi

Murat Karayılan, eğer savaş biterse Türkiye'ye dönmeyi umduğunu belirterek, Kürt haklarının geliştirilmesinde siyasi bir rol oynamak istediğini söyledi. Karayılan "şiddeti bir kenara koyduktan sonra, demokratik bir toplumun kurulması gerekecek" dedi.

Çeviren: Deniz Zerin