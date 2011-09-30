Karayılan: Kimse bize akıl vermeye kalkmasın

T24 - KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, "PKK'nın yanlış tutum ve davranışlar içinde bulunduğunu" belirten medya ve aydınları eleştirerek, "Biz halkımıza ve kendimize güveniyoruz. Öyle çıkıp bazıları bize akıl vermeye de kalkışmasın. Biz hareket olarak 40 yıldır bu siyasetin içindeyiz. Türkiye’yi iyi tanıyoruz, siyaseti de iyi biliyoruz. Yok, PKK kendi ayağını vuruyor, yok akrep olmuş kendini sokuyor, yok yanlış yapıyor, yalan yanlış bilgi ve değerlendirmelerle kimseye akıl veremezsiniz. Biz ne yaptığımızı biliyoruz" diye konuştu. Görüşmelerin neden sonuçsuz kaldığına dair açıklamalarda da bulunan Murat Karayılan ''görüşmeler KCK operasyonları yüzünden sonuçsuz kalmıştır'' dedi.





KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, Batman olayı, Türk medyasının iktidar yandaşlığı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın tehditleri ve “terörle mücadele siyasetle müzakere” sloganını PKK'ya yakın haber sitesi Fırat Haber Ajansı'na değerlendirdi.



Karayılan, Batman olayının da devlet tarafından yapıldığını söyledi. Karayılan, “Olayı devlet yapmıştır. Bu insanlarımızı polis vurmuştur” dedi. Medya cephesinde ise özellikle Taraf Gazetesi’ne, “elini Kürt halkının yakasından çek” çağrısı yapan Karayılan, daha önce yalanlardan ötürü özeleştiri veren M. Ali Birand’ın ise Batman olayında en çok sınıfta kalanlardan birisi olduğunu söyledi.



Karayılan, “Türk basınını vicdana davet ediyoruz: Devlet öldürüyor, ancak siz bizim üzerimize yıkmaya çalışıyorsunuz. Soruyorum: Ceylanların, Uğurların katillerinin peşine düştünüz mü? O katilleri deşifre ettiniz mi? Onların katilleri herhangi bir ceza aldı mı?” diyerek medyaya seslendi.

Medya ve aydın kesimin PKK'ya yönelik eleştirilerine değinen Karayılan sözlerini şöyle sürdürdü:



Ama şimdi Başbakan tehditleriyle işte polis gücüyle, ordu gücüyle, bilmem ABD’den daha etkili ölüm silahlarını alarak sonuç almak istiyor. Ben açık söyleyeyim: Bu konuda hiçbir sonuç alamaz; başarısız kalacaktır. Biz daha güçlüyüz. Kamuoyu karşısında açık söylüyorum: Bu hükümet ve bu devlet Kürdistan Özgürlük Hareketi karşısında başarısız kalmaya mahkumdur. Bizim dayandığımız dinamikler vardır. Biz halkımıza ve kendimize güveniyoruz. Öyle çıkıp bazıları bize akıl vermeye de kalkışmasın. Biz hareket olarak 40 yıldır bu siyasetin içindeyiz. Türkiye’yi iyi tanıyoruz, siyaseti de iyi biliyoruz. Kendini savunma ve savaş sanatında kendimize güveniyoruz. Yok, PKK kendi ayağını vuruyor, yok akrep olmuş kendini sokuyor, yok yanlış yapıyor, yalan yanlış bilgi ve değerlendirmelerle kimseye akıl veremezsiniz. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Artık Kürt halkını teslim alamaz ve eskisi gibi yönetemezsiniz. Kürt halkı statüsüzlüğü kabul etmiyor. Bu devlet Kürt halkına statüsüzlüğü dayatamayacak. Kürt halkı kimlik, kültür ve statü mücadelesini veriyor. Şimdi bir tarafta en üst düzeyde İmralı’da Oslo’da görüşeceksin ama öbür taraftan da bir sürü Kürt

siyasetçisini içeri atacaksın! Bu Kürt halkına ve siyasetine yapılmış büyük bir saldırı ve hakarettir'





Görüşmeler neden sonuçsuz kaldı?



''Şimdi “bu görüşmeler niye sonuçsuz kaldı” diye soruyorlar. Bunun birinci nedeni KCK Operasyonu adı altında geliştirilen operasyonlarıdır. Bu KCK operasyonunu geliştirenler sürece çomak sokmuşlardır''





