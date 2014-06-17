Karayılan: Kerkük ve Şengal'de IŞİD'i vurmaya hazırız

PKK liderlerinden Murat Karayılan, Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) Suriye ve Irak’ta gerçekleştirdiği saldırılar için, “Özellikle de Kerkük ve Şengal'de gerilla ile peşmergenin ortak savunma direnişi için olanak açın” çağrısında bulundu.

ANF’nin sorularını yanıtlayan PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, IŞİD hareketinin Musul’u ele geçirmesiyle geliştirdiği hamlenin Ortadoğu’da yeni bir durum yarattığını belirterek, “Ortadoğu’daki dengeleri köklü bir biçimde değişikliğe uğratacak yeni bir süreci beraberinde gündeme soktu” dedi.

IŞİD’in arkasında farklı güçlerin amaç ve hedeflerinin olduğuna dikkat çeken Karayılan, Rojava’da YPG güçlerinin IŞİD’e karşı verdiği mücadeleye dikkat çekti. Karayılan, “Eğer YPG’nin direnişi olmasaydı şimdi Kuzey Suriye’de İslam devleti ile Irak’taki Sünni yapıların birleşiminden teşekkül bir ‘Irak-Şam İslam Devleti’ni ilan etme durumları olacaktı” diye konuştu.

Türkiye-IŞİD ilişkilerine de değinen Karayılan, Türkiye’nin inkâr etmesine karşın IŞİD’e özellikle de Rojava’da Kürtlere karşı saldırılara verdiği desteğin herkesçe bilinen bir gerçek olduğunu belirten Karayılan, Musul’da Türk konsolosluğunun basılarak 40’tan fazla kişinin esir alınmasına dikkat çekerek şöyle dedi:

“Bir nevi Türkiye’nin bize, Kürt Özgürlük Hareketi’ne karşı kullanmak istediği silah şimdi kendisine dönebilir. Biz hep söyledik; IŞİD bütün bölge halkları için bir tehlikedir ama dikkate alamadılar, beslediler. Sonuç ise böyle oldu.”

Özünde ümmetçi değil milliyetçi bir hareket olarak tanımladığı IŞİD’in Kürt ulusal hakları karşıtı bir yapılanma olduğunu kaydeden Karayılan, Güney Kürdistan’ın savunması için KDP ve YNK’ye tarihi çağrıda bulundu.

“Bu tarihi aşamada gerilla ile peşmergenin saldırgan güçlere karşı ortak direnişi geliştirme olanaklarının yaratılması için KDP ve YNK yönetimlerine çağrı yapmak istiyorum; Özellikle Kerkük'te ve Şengal'de halkımızı savunma savaşına HPG güçlerinin de katılması için olanak açmaya çağırıyorum.”

Rojava devriminin bir hakikat olduğunu söyleyen Karayılan, herkesin burada geliştirilen demokratik halk sistemine saygılı olamaya davet etti. Karayılan, Tirbespiye’de son gelişen saldırıyı kınayarak yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek, “Bu saldırının amacı Kürt-Arap çelişkisi yaratmaktır ama buna Kürt, Arap ve Süryani halklarımız gereken cevabı verecektir” dedi.

PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, Irak’ta IŞİD’in Musul’u ele geçirmesiyle başlayan süreç, Güney Kürdistan’a yönelik saldırıları, Rojava’da yaşanan gelişmelerle ilgili ANF’nin sorularını yanıtladı.

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