Karayılan Kandil’deki özel sohbette neler söyledi?

PKK’nın Kandil’deki lideri Murat Karayılan, dün yaptığı basın toplantısında açıkladığı çekilme kararının ardından bir gurp gazeteciyle özel bir sohbet için buluştu. Özel sohbete T24’ten Aydın Engin, Milliyet’ten Aslı Aydıntaşbaş, Vatan’dan Ruşen Çakır, Radikal’den Ezgi Başaran ve CNNTürk’ten Şirin Payzın katıldı.

DHA’nın yayına koyduğu sobetin son bölümünde bağımsız Kürt Devletine karşı olduğunu söyleyen Karayılan özel sohbet için buluştuğu gazetecilerin sorularını yanıtladı:

- Kandil’deki PKK yönetimi içinde silahlı güçlerin Türkiye sınırına çekilmesine ilişkin olarak görüş ayrılığı var mı?

- Murat Karayılan’a gore Roboski’de ne oldu?

- "En kötü” PKK'lı Bahoz Erdal mı?

- Suriye’de Kürt örgütü PYD hangi tarafa daha yakın…

Karayılan bunların da aralarında bulunduğu çok sayıda soruyu basın toplantısı sonrasındaki özel sohbette yanıtladı. Karayılan’ın açıklamalarını Aydın Engin’in bu gece yarısından sonra yayına girecek yarınki yazısında okuyabilirsiniz.