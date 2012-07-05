Karayılan, Başbakan Erdoğan ve Leyla Zana görüşmesi için ne dedi?

KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, Leyla Zana ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan görüşmesine dair yaptığı açıklamada Kürt sorununun asla sadece bir siysetçinin elini taşın altına sokmasıyla çözülemeyeceğini ifade etti.

Karayılan, Fırat Haber Ajansı'na yaptığı açıklamalarda, ''Biri bu sorunu çözmek isterse elbette buna da karşı çıkmayız'' dedi.

'Bu işi sadece bir siyasetçi çözemez'

''Biri ortaya çıkıp “ben sorunu çözeceğim” derse, biz buna karşı olmayız. Eğer gerçekten Kürt halkının temel haklarını temin eden barışçıl bir çözüm gelişirse kimse buna karşı olmaz. Çünkü biz halk ve Hareket olarak çözüm istiyoruz. Ama biz biliyoruz ki bu sorun bir siyasetçinin öyle elini taşın altına koymasıyla çözülecek bir sorun değildir. Yine salt bazı görüşmelerle çözümün gelişmesi mümkün değildir. Çünkü bu sorun, çok temel ve köklü bir sorundur. Yumuşamaya, çözüme doğru giden bir sürece hizmet ederse iyi, fakat bu ara böyle bir şey pek uygun görülmüyor. ''

'AKP sorunu şiddetle çözmek istiyor'

''Çünkü AKP kararını vermiş, bu sorunu şiddetle çözmek istiyor. Kürtleri, tasfiyeye uğratarak, sonuca gitmek istiyor. Böylece Kürt halkını teslim alıp, Türk milletinin bir parçası haline getirmek istiyor. AKP’nin bu kararına rağmen Başbakanla görüşmeden beklenti yaratmak pek isabetli siyasi bir duruş değildir. Açık ki Başbakan ve AKP Kürt halkını bir halk veya bir millet olarak görüp çözme noktasında değil. Onların çözüm dediği şey Kürtlerin onlara dahil olmasıdır. Bu stratejileri temelinde, ‘terörle sonuna kadar savaşacağız, siyasilerle de görüşeceğiz’ diyorlar.''

Karayılan geçtiğimiz günlerde gündeme gelen özel yetkili mahkemelerin kaldırılması konusunda ise şunları söyledi:

'Özel yetkili mahkemeler kaldırılmadı'

''Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılması falan değildir; AKP-Gülen Cemaati arasındaki iktidar kavgası çerçevesinde yapılmış bir düzenlemedir. Zaten bu mahkemeler kaldırılmamıştır, farklı bir biçimde devam ettirilmesi kararı alınmıştır.''