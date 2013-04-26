Karayılan: Bağımsız Kürt Devleti'ne destek vermeyiz

Karayılan, "Biz Ortadoğu'da bütün halkların birlikte eşit bir şekilde, demokratik bir ortamda kardeşçe yaşamalarından yanayız. Bu da demokratik konfedaralizm ve federasyon ile olur. Ulus devletlerde diktatör olur" diye konuştu.



PKK'nın yöneticilerinden Murat Karayılan, dün Kandil Dağı'nda düzenlediği ve 8 Mayıs'tan itibaren PKK'lıların Türkiye'den çekileceğini açıkladığı basın toplantısının ardından akşam bir grup gazeteciyle bir araya geldi.

Gazetecilere görüşürken, önümüzdeki dönemde Irak'ın kuzeyindeki Bölgesel Kürt Yönetimi'nin, Bağımsız Kürt Devleti ilan etmesi gündeme gelince Karayılan buna destek vermeyeceklerini söyledi. Karayılan, "Biz Ortadoğu'da bütün halkların birlikte eşit bir şekilde, demokratik bir ortamda kardeşçe yaşamalarından yanayız. Bu da demokratik konfedaralizm ve federasyon ile olur. Ulus devletlerde diktatör olur" diye konuştu.



'Dicle Üniversitesi'ndeki çatışma çok düşündürücüdür'



Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde PKK ve Hizbullah yanlısı öğrencilerin çatışması ile gündeme gelen PKK- Hizbullah çatışmasına da değinen Murat Karayılan, yeni dönemde kimseyi karşılarına almak istemediklerini söyledi. Karayılan şöyle dedi:

"Siyasi bir oluşum olarak onlara karşı değiliz. Üniversitedeki çatışma bize tertipli bir çatışma gibi geldi. Çatışma sonrası yaptıkları açıklamalar ve kullandıkları dil geçmişte yapılanları hatırlattı. Geçmişte yaşananlarla ilgili yüzeysel bir eleştiri verdiler. Onları sürece katmak istiyoruz ama özeleştiri vermeleri gerekir. Söz ettikleri gibi bir helalleşme olmadı. Şimdiye kadar onlarla resmi bir temasa girmedik. Yani Hizbullah ile üst düzeyde bir helalleşme olmadı. Dicle Üniversitesi'ndeki çatışma çok düşündürücüdür."



'AB artık Türkiye'yi ve Kürtleri kullanmasın'



Çözüm süreciyle ilgili açıklamalarda da bulunan Murat Karayılan, çözüm sürecine Türkiye'deki bütün demokrasi güçlerinin destek vermesi gerektiği görüşünü savunarak, "Her şeyi AKP'ye verirsek işler zorlaşır. Bütün kesimlerin sürece destek sunması gerekir" dedi. Murat Karayılan, Avrupa'nın çözüm sürecine desteğiyle ilgili bir soruyu da şöyle yanıtladı:

"Avrupa'nın çözüm süreci konusunda çok samimi olduğunu söylemek mümkün değil. Paris'te yaşanan katliam ortadadır. Söz konusu binanın 3 ayrı girişi var. Bu konuda çok etkili bir soruşturma yaptıklarına inanmıyoruz. Çözüm sürecini istemeyebilir. Türkiye demokratikleşerek, Kürt kartını Avrupa Birliği'nin elinden almalıdır ki, artık Türkiye'yi ve Kürtleri kullanmasınlar."