Karayılan: AKP, Gülen cemaatine yönelik bazı hamleler yapacak

T24 - PKK'nın Kandil'deki lideri Murat Karayılan, Gülen cemaatinin AKP’yi zorlamak, MİT’i etkisiz kılmak için PKK ile yapılan Oslo görüşmelerini deşifre ettiğini ve yargı konusu yaptığını öne sürdü. Karayılan, AKP’nin de cemaate karşı bazı hamleler yapacağını belirtirken, “Ama Gülen Cemaati’nin devlet içindeki mevcut gücü de küçümsenecek bir güç değildir” diyerek Yeşil Ergenekon biçiminde örgütlendiğini kaydetti.

Fırat Haber Ajansı'na verdiği röportajda cemaatin din konusundaki duruşlarının samimi olmadığını belirten Karayılan, milli politika konusundaki duruşlarının tartışmalı olduğunu söyledi.

Gülen cemaati AKP ile arasındaki hesaplaşmada Kürt sorununu kullandığını söyleyen Karayılan, "AKP’yi zorlamak, işte ona yakın olan MİT’i ve MİT müsteşarını etkisiz kılmak için Oslo görüşmelerini deşifre etti ve sonra da yargı konusu yaptı. Halbuki Oslo görüşmeleri, bir uluslararası kuruluşun gözetiminde her iki tarafın da gizlilik sözü vermesi temelinde sürdürülen bir diyalog süreciydi. Bu diyalog süreci, her ne kadar tıkanmış ve başarısız olmuş olsa da, burada önemli olan cemaatin her şeyi kendi çıkarı çerçevesinde ele almasıdır. Eğer gerçekten Türkiye’nin temel sorunlarına karşı duyarlı olsaydı, bu sorunu böyle deşifre edip AKP’ye karşı bir hamle yapmada koz olarak kullanmazdı" dedi.

Karayılan, PKK'ya yakınlığı ile bilinen Fırat Haber Ajansı'nda yayımlanan röportajında şunları söyledi:

'AKP ile cemaat arasındaki çatışma sürecek'

"Gülen Cemaati’yle AKP arasındaki çelişki ve çatışma kamuoyu önünde soğutulmuş olabilir ama esas olarak bu çelişki ve çatışma derinleşerek devam edecektir. Belki bu çatışma doğrudan ve cepheden bir çatışma biçiminde gelişmeyecek. Daha farklı yöntemlerle her iki taraf birbirlerinin etki sahasını daraltmaya dönük çabalar sergileyeceklerdir. Çatışma daha çok bu biçimde gelişecektir.

'Yeşil Ergenekon biçiminde örgütlendiler'

Şimdiye kadar AKP’nin, daha doğrusu Erdoğan’ın Fethullah Gülen cemaatine fazlasıyla ihtiyacı vardı. Özellikle ordu vesayetini geriletme, yine ordudan yana kendisine karşı düşünülen suikastları açığa çıkarma vb. konularda Fethullah Gülen’in de bir hayli çabası oldu. AKP’ye katkısı oldu. Fakat şimdi AKP daha güçlü. Ordunun vesayeti geriletilmiş durumda. Onun yerine Fethullah Gülen cemaati, Yeşil Ergenekon biçiminde örgütlenmiş ve kendi sistemini geçirmek istemektedir. Yani tıpkı Ergenekon gibi ama daha örgütlü, hatta ileri düzeyde bile kendini örgütlemiş bir sistemi söz konusu ve bu sistemin devleti yönlendirmesini şuanda pratikleştirme sürecine girmiş bulunmaktadır. Erdoğan buna ne kadar göz yumar, ne kadar hazmeder, bilemiyorum ama kanımca özellikle yargıda ve polisteki etkisini sınırlamaya dönük adım adım bazı hamleler yapacaktır. Bu anlamda da bu çelişki ve çatışmanın durmayıp, tersine daha da etkili bir biçimde sürme ihtimali yüksektir.

'AKP cemaate karşı yönelimlerde bulunacak'

İleriki süreçlerde bir takım yönelimlerin bu anlamda olması yüksek bir olasılıktır ama Gülen Cemaati’nin devlet içindeki mevcut gücü de küçümsenecek bir güç değildir. Yani Türkiye basını bu konuları tartışıyor ama ya bilerek ya da bilmeyerek Cemaat’in gücünü görmezden gelme ya da etkisini göstermeme gibi bir hava söz konusu. Fakat Gülen Cemaati devlet içerisinde çok etkili bir biçimde örgütlenmiştir. Dolayısıyla öyle AKP’nin birden bire dıştalayacağı, tasfiye edeceği bir durumu söz konusu değildir. Fakat kendine dokunan yerlerde dengeyi sağlayabilir, bazı yerlerde kadrolarını daha pasif görevlere getirebilir, bu anlamda hem uzlaşı, hem çelişki, hem de çatışma biçiminde bir ilişki durumunu sürdüreceğinden bahsetmek mümkündür."