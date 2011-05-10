Karayılan açıkladı: 33 silahsız askeri kim kurşuna dizdi?

T24- KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan “Bir Savaşın Anatomisi” adlı kitapta Jirki aşireti mensuplarının, PKK tarafından kurşuna dizildiğini, Bingöl-Elazığ karayolunda terhis olan 33 silahsız askerin kurşuna dizilmesi olayının sorumluluğunun ise o dönem bölge sorumlusu olan Şemdin Sakık'ın olduğunu belirtti. Ayrıca, Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) Genel Başkanı emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu'nun “Unutulanlar Dışında Yeni Bir Şey Yok” adlı kitabında yer alan "1994 yılında 66 PKK’lının Kato’daki kış kampında öldürüldüğü" ifadesinin yanlış olduğunu ve "hiç bir militanın burnunun dahi kanamadığını" ileri sürdü.













Murat Karayılan “Bir Savaşın Anatomisi” adlı bir kitap kaleme aldı. Karayılan kitabında, bölgenin en büyük korucu aşireti olan Jirkilerin, koruculaşmasının nedenlerini anlatırken, Jirki aşiretinden örgüt yönetimine gönderilen bir heyetin, örgütün alan yönetimi tarafından kurşuna dizildiğini açıklıyor. Karayılan, heyetteki korucuların öldürülmesinden sonra Jirkilerin devlet safına geçtiğini belirterek, “örgüt içinde çeteci bir anlayışın varlığı”na dikkat çekiyor.

Karayılan’ın örgüt içindeki faaliyetlerini ve önemli bazı çatışmaları anlattığı 500 sayfalık kitabın tanıtımı Fırat Ajansı’nda yapıldı.



Kitapta, örgütün ilk telsizi ne zaman kullandığı, aşiretlerin nasıl koruculaştığına dair bilgilere de yer veriliyor. Karayılan kitabında, genel başkanlığını yaptığı SHP ile HEP’in ittifak görüşmelerinin kendisi tarfından yapıldığını ileri sürüyor.

‘Burunları bile kanamadı’

Kitapta bölgede ordunun en önemli kademelerinde görev yapmış, büyük operasyonlara komuta etmiş Osman Pamukoğlu ve Vahap Özkan gibi isimlerin kitaplarındaki anlatımlarına da yanıt veriliyor.

10 - 15 Ocak 1994 arasında gerçekleştirilen Kato operasyonunun komutasında dönemin Hakkari Dağ Komando Tugayı komutanı Osman Pamukoğlu vardı. Pamukoğlu tarafından yazılan, “Unutulanlar Dışında Yeni Bir Şey Yok” kitabı ile “Kan Uykusu” belgeselinde, Kato Operasyonuna önemli yer verilerek, 66 PKK’lının Kato’daki kış kampında öldürüldüğü belirtilmişti. Karayılan ise, Kato operasyonu sırasında Şırnak’taki 64 örgüt militanının Kato zirvesindeki kış kampında olduğunu, bu sırada sınırlı bir çatışma yaşandığını, militanların köylülerin yardımıyla Beytüşşebap üzerinden Bestler bölgesine geçtiğini ve hiç bir militanın burnunun dahi kanamadığını anlatıyor.



‘Talimatı Sakık verdi’

Kitabında, Bingöl-Elazığ karayolunda terhis olan 33 silahsız askerin kurşuna dizilmesi olayına da açıklık getiren Karayılan, saldırı talimatının dönemin bölge sorumlusu Şemdin Sakık tarafından verildiğini belirtti. Karayılan, “Bu içimizdeki çeteleşmiş bir anlayışın süreci sabote etme girişimidir. Tezkeresini almış askerlere yönelik yapılan eylem bu anlamda PKK’nin eylemi olamaz. Ama maalesef Şemdin gibi çeteci anlayışa sahip bu kişilik PKK’nin ahlakına uymayan bir yöntemle silahsız askerleri kurşuna dizdirmiştir” dedi.







