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Politika

Karayalçın'ın CHP adaylığı resmileşiyor

CHP Genel Merkezi'nde Baykal'la görüşen Karayalçın'ın, CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için resmi süreç başladı

26 Kasım 2008 02:00

SHP Genel Başkanlığı'nı önceki gün bırakan Murat Karayalçın'ın, CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için resmi süreç başladı. Sabah CHP Genel Merkezi'ne giden Karayalçın, Genel Başkan Deniz Baykal'la görüştü.

Görüşmenin ardından Baykal ve Karayalçın ortak basın toplantısı düzenledi. Karayalçın şunları söyledi: "15 Ekim günü buradan hep birlikte sayın Baykal ile yapmış olduğum görüşmenin sonuçlarına ilişkin olarak sizlere bilgi sunmuştuk. Sonra 2 Kasım tarihinde sayın Baykal SHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ben pazartesi günü 24 Kasım itibarı ile 6.5 yıldır onurla, kıvançla yürütmüş olduğum SHP Genel Başkanlığı görevimden ayrıldım. Sayın Baykal ile aldığım karardan ötürü bu işlemi yaptım.

CHP’nin Ankara Anakent Belediye Başkan adayı olmak için süreci kendim 24 Kasım günü başlatmış oldum. Bu süreçte en ufak bir tereddüde yer bırakmadan, her türlü kararlılığı sergileyerek üzerime düşen tüm görevleri yerine getireceğimi ifade etmek isterim. Önümüzdeki günlerde yasaların gerektirmesi nedeniyle, CHP yönetiminin gerekli görmesi gerekçesiyle partiye katılmam söz konusu olacaktır. Ama asıl önemlisi Ankara için hazırlamış olduğum programın sizlerle paylaşılması olacaktır. Onun da zamanlamasını sizlere sunmuş olacağız."

Basın toplantısını karıştıran soru 

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Deniz Baykal da, "Bu doğrultuda zaten bir süreden beri yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bunun sonuçlarını da görüyorsunuz. Her fırsatı bu çerçeve de sosyal demokrat hareketinin toplanması güçlenmesi için bunu değerlendiriyoruz. Bunu gerçekleştirirken de belli ilkeleri gözeterek bunları yapmaya çalışıyoruz" dedi.

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