Karayalçın: Sekreterimi camdan attılar

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın, hakkındaki iddialara sert çıktı. Karayalçın, Ankara'da son günlerde dağıtılan CD'lerin arkasında kimin olduğunu herkesin bildiğini söyleyerek onları Allah'a havale ediyorum dedi. Karayalçın, kendi sekteretinin de seçimlerden hemen sonra pencereden atıldığını da söyledi.





CHP'li Murat Karayalçın TRT 2'de "Seçenler ve Seçilenler" adlı programda akademisyen ve gazetecilerin sorularını cevapladı. Karayalçın, Ankara'da birilerinin sürekli dedikodu ürettiğini söyleyerek onları Allah'a havale ediyorum dedi. Karayalçın, seçimlerden sonra belediyeden kimsenin atılmayacağını söylerken ilginç bir olayı da izleyicilerle paylaştı.



İşte Karayalçın'ın programdaki o ilginç sözleri;



Sekreterimi camdan attılar



29 Mart akşamı, belediyeden sadece Melih Gökçek ve onun siyasi kadrosu çıkacaktır. Hiçbir işçimiz Sayın Gökçek döneminde kadroya alınmış olsa da onun görevlendirdikleri de dahil işten çıkarılması, sürülmesi camdan atılması söz konusu olmayacaktır.



Bu camdan atılma lafını söz olsun diye söylemedim. Benim, sekreterim camdan atıldı. Siz onları görmüşsünüz. Adını soyadını söylemeyeceğim, camdan atıldı bu kızcağız. Hiç kimse camdan atılmayacaktır, hiç kimse işten atılmayacaktır.



Kimsenin kaygısı olmasın



Bizim işe alacağımız 25 bin kişinin, şu anda belediyede çalışmakta olan işçilerle değiştirileceği konusu iddiası tümüyle yalandır, geçersizdir. Kimsenin kesinlikle böyle bir kaygısı olmasın.



Belediye de zaten 1.200 personel var. Şimdi Sayın Gökçek bir açılmada bulunmuş. Karayalçın, 25 bin kişi alacak belediyedekilerle değişiklik yapacak gibi. Belediyede 1200 kişi var, belediye şirketleri içinde aynı şeyi söylüyorum. Tabii ölçü şudur: Kim zamanında alınmış olursa olsun, siyaseti inancı tercihi ne olursa olsun Ankara'ya hizmet verdiği sürece böyle bir şey söz konusu değildir. Onların tümünün başımın üstünde yeri vardır.

