Karayalçın, Gökçek’e karşı adaylığını açıkladı

Üç büyük kentte sol ittifak



“SHP’nin Yerel Yaşam Programı”nın İnşaat Mühendisleri Odası Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki tanıtımında konuşan Karayalçın, programa ilişkin bilgiler aktardıktan sonra konuşmasına “SHP Genel Başkanı sıfatıyla değil, Murat Karayalçın olarak devam edeceğini” belirterek, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı” konusundaki tartışmalara değindi.“Mesele, Murat Karayalçın’ın Ankara Anakent Belediye Başkanı adayı olması, olmaması, seçilmesi, seçilmemesi meselesi değildir” diyen Karayalçın, “Mesele, sevgili kentimizin bu bilgisiz, bu beceriksiz, bu yetersiz, yeteneksiz yönetimden kurtulmasıdır. Ankara’yı bu yönetimden kurtarmalıyız. Mesele budur. Sevgili başkentimiz Ankara’yı bu yönetimden kurtarmak için nerede durmam gerekiyorsa orada duracağım, nerede olmam gerekiyorsa orada olacağım, nereye gitmem gerekiyorsa oraya gideceğim” dedi.Konuşmasına bu yönetimi gönderme işinin SHP’si, CHP’si, DSP’si hatta MHP’si, DP’si, Anavatan’ı da olmadığını belirterek devam eden Karayalçın, “Bu bizim boynumuzun borcu, bu bizim ortak görevimiz” dedi.Toplantının yapılacağı salona gelişinde, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karayalçın, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı konusunda, başka bir siyasi partiden SHP’ye yönelik bir temasın olmadığını bildirdi. “Solun ortak adayı olması” konusunda ise “Ortak aday çıkarmak, seçimlerin kazanılmasını sağlayacaktır ama konuyu yalnızca dar kapsamlı biçimde değerlendirmenin doğru olmadığı kanısındayım” dedi.