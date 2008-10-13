T24 LogoT24 Logo
Politika

Karayalçın, Gökçek’e karşı adaylığını açıkladı

SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, sinyal vermekten bir adım öteye gitti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek’e karşı aday olacağını açı

13 Ekim 2008 03:00

CHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için bir süredir Ankara kulislerinde konuşulan SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, dün bu konudaki kararını resmen ilan etti.

“SHP’nin Yerel Yaşam Programı”nın İnşaat Mühendisleri Odası Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki tanıtımında konuşan Karayalçın, programa ilişkin bilgiler aktardıktan sonra konuşmasına “SHP Genel Başkanı sıfatıyla değil, Murat Karayalçın olarak devam edeceğini” belirterek, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı” konusundaki tartışmalara değindi.

‘Boynumuzun borcu’

“Mesele, Murat Karayalçın’ın Ankara Anakent Belediye Başkanı adayı olması, olmaması, seçilmesi, seçilmemesi meselesi değildir” diyen Karayalçın, “Mesele, sevgili kentimizin bu bilgisiz, bu beceriksiz, bu yetersiz, yeteneksiz yönetimden kurtulmasıdır. Ankara’yı bu yönetimden kurtarmalıyız. Mesele budur. Sevgili başkentimiz Ankara’yı bu yönetimden kurtarmak için nerede durmam gerekiyorsa orada duracağım, nerede olmam gerekiyorsa orada olacağım, nereye gitmem gerekiyorsa oraya gideceğim” dedi.

Üç büyük kentte sol ittifak

Konuşmasına bu yönetimi gönderme işinin SHP’si, CHP’si, DSP’si hatta MHP’si, DP’si, Anavatan’ı da olmadığını belirterek devam eden Karayalçın, “Bu bizim boynumuzun borcu, bu bizim ortak görevimiz” dedi.

Solun ortak aday çıkarması

Toplantının yapılacağı salona gelişinde, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karayalçın, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı konusunda, başka bir siyasi partiden SHP’ye yönelik bir temasın olmadığını bildirdi. “Solun ortak adayı olması” konusunda ise “Ortak aday çıkarmak, seçimlerin kazanılmasını sağlayacaktır ama konuyu yalnızca dar kapsamlı biçimde değerlendirmenin doğru olmadığı kanısındayım” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24