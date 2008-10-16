Karayalçın: CHP'den adaylık tamam, iltihak yok

Ortak adaylık tamam

Üç büyük şehirde sol ittifak

SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için seçim takviminin belirlenmesini beklediklerini söyledi.Karayalçın, NTV'de katıldığı canlı yayında, dün CHP lideri Deniz Baykal'la yaptıkları görüşme çerçevesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı konusunda görüşlerini açıkladı.CHP'den adaylığı konusunda hiçbir sorun bulunmadığını belirten Karayalçın, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimiyle ilgili bir açıklama yapmadan Ankara'nın erkenden seçim sürecine sokulduğunu, bunu da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kendi adaylığını garantiye almak için yaptığını ileri sürdü.Gereken açıklamaları YSK'nın açıklayacağı seçim takvimini dikkate alarak yapacaklarını dile getiren Karayalçın, "Dün Sayın Baykal’la bu konuları ele aldık. Bir sorun söz konusu değil. Resmi bir açıklama yok ama süreç başladı. Çalışmamız başladı. Kararlılık var. Deniz bey ilk fırsatta SHP’yi ziyaret edeceğini söyledi" dedi.SHP'nin CHP'ye katılacağı iddialarının anımsatılması üzerine Karayalçın, böyle bir karar alınmadığını, hatta böyle bir teklif ve müzakerenin bile yapılmadığını ifade etti. Karayalçın, "İttifak yok, bir kararlılık, işleyiş var. Alan boşaltma söz konusu değil" diye konuştu.Karayalçın, 'DSP ile herhangi bir temas var mı?' sorusunu da şöyle yanıtladı:"Sayın Zeki Sezer’i ziyaret edeceğim. Sayın Baykal’la bu konuyu konuşmadık. Dünden bu yana ortaya çıkan havayı insanlarımızın değerlendirmelerini dikkate alarak bunun da olumlu biçimde sonuçlanacağını düşünüyorum. Geçen seçimde DSP-CHP ittifak yapmıştı. Biz girmek istedik ama olmadı. Biz de seçimlere katılmadık. Ben bağımsız aday olmaktan da vazgeçtim. Umarım ki herkesin gücünü katabileceği bir birliktelik ortaya çıkar. Ben başka partilere oy vermiş vatandaşlarıma da sesleniyorum. Bir Ankara birlikteliğini öneriyorum. Ankara bu kötü yönetimden kurtulmalıdır."CHP adaylığı için hukuk neyi gerektiriyorsa onu yapacaklarını belirten Karayalçın, bunun içinde SHP Genel Başkanlığı'nı bırakmak olduğunu da kaydetti. Karayalçın, parti tüzüğü gereği zaten 2009 yılında SHP Genel Başkanlığı'ndan ayrılmak durumunda olduğunu anımsattı.Ankara'yı Gökçek'ten mutlaka kurtaracaklarını dile getiren Karayalçın, "Sayın Gökçek’te bir panikleme havası var. Böyle bir birlikteliği tahmin etmiyordu. Gökçek 6 yıldır AKP hükümetiyle neler yapabildi ortada. Becerikli, birikimli bir yerel yönetim anlayışıyla sorunlar çözülür. Yoksulluğu ortadan kaldırmak hedefimiz olacak. Ankara sokakları otoyola dönüştürülmüş durumda. Bunları çözeceğiz. TOKİ’nin Ankara tepelerini işgal eylemlerine son verilecek" dedi.